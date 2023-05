Inzaghi via, scelto De Zerbi: “Ci sono le armi per convincerlo”

Fabrizio Biasin è intervenuto a Calciomercato.it su Tv Play e ha indicato Roberto De Zerbi con l’uomo giusto in caso di addio di Inzaghi

E’ il giorno dello scudetto del Napoli ma la Serie A non si ferma agli azzurri. La corsa ad un piazzamento Champions è una vera e propria bagarre e c’è anche la salvezza da conquistare.

A parlare di tutti gli argomenti caldi del momento è Fabrizio Biasin, intervenuto a Calciomercato.it su Tv Play. Il giornalista è partito da Spalletti e dal possibile addio al Napoli: “Bisogna ascoltare quel che dice Spalletti. Il tecnico dice calma, godiamoci il momento, poi parleremo della prossima stagione. Bisogna capire quali sono le intenzioni. Vincere è difficilissimo, confermarsi è ancora più difficile. Il fatto che debba fare delle riflessioni è indiscutibile, che abbia corteggiatori è legittimo. De Laurentiis dovrà essere molto convincente, soprattutto dal punto di vista di squadra. Non so se Spalletti è d’accordo nel rifare la stessa cosa dell’anno scorso: fuori i migliori quattro, dentro altri quattro”.

LOBOTKA – Biasin continua parlando di un possibile approdo di Lobotka all’Inter, al posto di Brozovic: “Come giocatore simbolo, citerei proprio Lobotka che è la chiave del gioco. Lì si vede il lavoro di Spalletti che aveva fatto la stessa cosa con Brozovic. Lobotka è bravissimo, credo sia impossibile vederlo in un’altra squadra italiana perché tendenzialmente De Laurentiis non cede i suoi giocatori a colleghi italiani, al limite li perde perché c’è una clausola come con Higuain”.

GIUNTOLI – “Sarebbe peggio perdere Giuntoli che Osimhen. Rimpiazzarlo è difficile, soprattutto trovare qualcuno che sappia lavorare con De Laurentiis”.

ICARDI NAPOLI – “Credo sia un po’ tardi. Il Napoli ha dimostrato di essere bravissimo a fare investimenti non su calciatori già fatti e finiti, ma su giocatori che devono ancora crescere. Mi sorprenderebbe una scelta del genere. Il nostro calcio è ancora molto malato e calciatori da 8 milioni di euro non possiamo permettercelo”.

Calciomercato Inter, Biasin: “Per il post Inzaghi prenderei De Zerbi”

Dal Napoli all’Inter e alla posizione di Simone Inzaghi, un po’ più salda dopo le recenti vittorie, ma sempre legata ai risultati di questo finale di stagione.

Sulla panchina nerazzurra, Biasin afferma: “Ad Inzaghi viene chiesa la qualificazione alla prossima Champions, condizione minima per reputare questa stagione sufficiente/soddisfacente. Visto che la semifinale è che con il Milan, se arrivasse una sconfitta ci sarebbe un massacro mediatico difficile da sopportare. Nel caso di esonero, prenderei De Zerbi“.

DE ZERBI – “Mi auguro che Inzaghi resti allenatore dell’Inter perché significherebbe aver fatto un finale di stagione bellissimo. Ma nel caso, mi piacerebbe De Zerbi. Non dico che lascerebbe l’Inghilterra, ma che andrebbe convinto. L’Italia purtroppo ha un po’ perso il treno De Zerbi, dovevamo svegliarci un po’ prima. So che ci sono anche armi convincenti, nel caso una mezza possibilità ci sarebbe. Però spero che non capiti e che Inzaghi resti”.