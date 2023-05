Dybala via da Roma con Mourinho: spuntano due nomi a sorpresa

Dybala potrebbe lasciare la Roma con Mourinho: spuntano due nomi a sorpresa per i giallorossi. Tutti i dettagli

L’infuocato post partita di Monza-Roma ha lasciato strascichi in casa giallorossa, tornando a mettere in discussione il futuro di Josè Mourinho.

Nel clamoroso sfogo in conferenza stampa, infatti, Mou ha lanciato messaggi piuttosto diretti anche alla sua società: “Non ha la forza per dire “questo arbitro non lo vogliamo”. E qualche volta mi sembra che non abbia neanche la voglia di avere forza. Così è molto dura. Penso che la Roma deve crescere ancora da questo punto di vista. Ci sono squadre che dicono “questo arbitro non lo voglio”, ma la Roma non ha ancora questa capacità nel suo DNA”. Oltre al durissimo attacco nei confronti di Chiffi, il tecnico portoghese ha mandato nuovi segnali anche alla Roma sicuramente destinati a far riflettere Tiago Pinto e la proprietà. Non è infatti la prima volta che lo ‘Special One’ lancia messaggi chiari e diretti contro il club. Nelle ultime ore si è tornato così a parlare della panchina dei giallorossi e dei possibili sostituti in caso di separazione con Mourinho. Ma non solo. Come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, al futuro di Mourinho è legato anche quello di Paulo Dybala. In caso di addio dell’ex Inter, anche l’argentino potrebbe fare le valigie in estate. Le pretendenti non mancano.

Calciomercato Roma, Dybala e Mourinho in bilico: Tiago Pinto inizia a sondare i primi nomi per la panchina

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, Tiago Pinto inizia a guardarsi intorno e per la panchina ha in cima alla lista Roberto De Zerbi, che ha conquistato tutti in Premier col suo spettacolare Brighton.

Spuntano anche due nomi a sorpresa: la dirigenza giallorossa starebbe sondando anche Thiago Motta e Amorim, tecnico dello Sporting avversario della Juventus ai quarti di finale di Europa League. Da Mourinho a Dybala, sono dunque mesi decisivi anche in casa Roma.