Doppio colpo dal Napoli: insieme alla Juventus

Il campionato di Serie A ha emesso il primo grande verdetto con la vittoria dello scudetto del Napoli. Un successo che passa anche dal lavoro di Cristiano Giuntoli, uomo che rischia di accendere anche il mercato

Il Napoli ha messo la firma in calce sullo scudetto 2022/23 vinto ufficialmente ieri sera ad Udine con un pareggio per 1-1 che ha fatto esplodere la gioia di tutti i tifosi azzurri. Un momento storico per il club di Aurelio De Laurentiis, che ha raggiunto la vetta più alta della sua gestione con il lavoro collettivo di tutti.

Dalla squadra alla dirigenza passando per la piazza e per lo stesso Luciano Spalletti. Tutti hanno contribuito in modo massiccio ad un grande traguardo. Tra gli uomini determinanti anche Cristiano Giuntoli, tra gli artefici della costruzione di una squadra in grado di dominare in lungo e in largo questo campionato. Una scommessa vinta da De Laurentiis che gli affidò le chiavi del Napoli dopo l’ottimo lavoro svolto al Carpi. Un uomo mercato che ora fa anche gola altrove, con l’accostamento alla nuova Juventus che dovrà prendere forma.

Calciomercato Juventus, futuro dirigenziale: Momblano parla anche di Micheli con Giuntoli

Giuntoli è riuscito a costruire una squadra importante nonostante addii eccellenti come quelli di Mertens, Insigne, Koulibaly e Fabian Ruiz, mettendo tra le mani di Spalletti un gruppo più giovane ed affamato che è riuscito a portare a casa il grande obiettivo.

Di fianco al direttore sportivo partenopeo è stato prezioso anche il lavoro di Maurizio Micheli, capo scouting a Napoli sin dai tempi di Bigon. il futuro di entrambi potrebbe anche essere legato ma con tinte differenti. Secondo quanto riferito dal giornalista Luca Momblano la posizione di De Laurentiis rispetto a Giuntoli sarebbe chiara: “per me puoi anche andare”. Lo stesso collega ha anche parlato eventualmente dello stesso Maurizio Micheli insieme all’attuale ds azzurro in caso di nuova avventura alla Juventus.

Intanto Napoli si gode e si tiene stretta tutti i suoi elementi, mentre dalle parti di Torino c’è un finale di stagione complicato e tutto da portare a compimento.