DIRETTA | Milan-Lazio, Pioli: “C’è una cosa grave. Non si possono buttar via altri jolly” LIVE

Le dichiarazioni del tecnico rossonero alla vigilia della sfida contro i biancocelesti, valevole per la 34esima giornata di Serie A

Ultima chiamata per la Champions League. Dopo il passo falso contro la Cremonese, il Milan di Stefano Pioli non può più sbagliare.

Serve la vittoria contro la Lazio, domani pomeriggio a San Siro, per riprendere la corsa verso l’Europa che conta. Le dichiarazioni del tecnico di Parma alla vigilia del match valevole per la trentaquattresima giornata di Serie A.

Segui con noi la conferenza stampa di Pioli:

Scudetto al Napoli – “E’ un passaggio di consegne ad una squadra fortissima. Il Napoli ha meritato questo scudetto, complimenti alla società, a Spalletti e a tutti. Speriamo di poterci ripetere”.

Pensare positivo – “Nelle ultime sei giornate, il Milan ha controllato e dominato le partite di più del passato, ma ha ottenuto solo quattro vittorie e due pareggi. Bisognava ottenere il contrario per quanto fatto. Se non siamo riusciti a vincere ci è mancato qualcosa, soprattutto nell’area avversaria. Bisogna essere più efficaci”.

Ultimo treno per la Champions – “La squadra è consapevole che non si possono buttar via più altri jolly. Bisogna fare tanti punti e domani è una tappa molto importante”.

Turnover – “So assumermi le responsabilità quando i risultati non arrivano. I pareggi sono arrivati con diversi tipi di formazione. E’ mancato solo il risultato. I giocatori stanno bene e ci credono. Su 16 vittorie, 12 volte siamo passati in vantaggi. Contro il Lecce abbiamo concluso meno in porta, ma abbiamo vinto. Bisogna essere più precisi”.

Proprietà vicina – “La proprietà è sempre al nostro fianco. Tutti sappiamo che questo è il mese decisivo della stagione”.

De Ketelaere – Il giocatore non si sta arrendendo, lui ha delle belle qualità. Tutti i giocatori devono sfruttare al massimo le occasioni che ci saranno”.

Rebic – “Se è stato fuori è perché ho fatto altre scelte, per vincere le partite. Cremonese? I cambi hanno peggiorato la partita, a me la squadra è piaciuta molto nel primo tempo, nel secondo ci siamo disuniti”.

Il Milan non si è involuto – “Non ho visto che il gioco si sia involuto. I risultati fanno cambiare i giudizi, ma io ho visto la squadra dominare le partite, ma ha abbiamo preso gol in transizione ed è una cosa grave, che non ci era mai successo”.

Champions League – “Sono tutti entusiasti di questo percorso in Champions League, sanno che sarà un appuntamento da vivere al massimo. Sanno anche che in campionato bisogna portare a casa i primi quattro posti”.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI