Contatti Juventus, come scrivere ai bianconeri? Numeri di telefono, e-mail e indirizzi assistenza

Ecco tutte le informazioni che dovete sapere per contattare la Juventus; ci sono vari modi per parlare con la società bianconera.

La Juventus è la squadra più titolata d’Italia e con il maggior numero dei tifosi; il popolo bianconero può capitare che abbia bisogno di entrare in contatto diretto con la società.

Ecco tutte le informazioni che occorre sapere per poter parlare con la Juventus e, di conseguenza, risolvere i vari problemi.

Come posso contattare la Juventus

Iniziamo dal modo più semplice e, probabilmente, più diretto per contattare la Juventus; si tratta di chiamare il call center al numero (+39) 011 45 30 486.

Così facendo il popolo bianconero avrà modo di parlare con un operatore; il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 20 e il sabato dalle 10 alle 14.

Come mandare un messaggio alla Juventus

Per quanto riguarda, invece, il servizio di assistenza clienti dello Juventus Online Store (utile per avere informazioni su prodotti, ordini e spedizioni) è possibile contattare il servizio clienti in diversi modi.

Il primo è il numero telefonico + (+39) 02 2630 3238 che è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 09 alle 18.00. La seconda possibilità è quella di mandare un fax al (+39) 02 2720 9493 e infine si può scrivere una mail allo store-support@juventus.com.

La Juventus sui social: Instagram, Facebook e TikTok

La Juventus è una squadra molto attiva sui social. Per quanto riguarda Instagram, la pagina ufficiale dei bianconeri vanta la bellezza di cinquantotto milioni di follower.

Per quanto riguarda Facebook, invece, sono quarantadue i milioni di persone che hanno messo mi piace alla pagina bianconera.

Chiudiamo con Tik Tok dove la Juventus è seguita da ventitré milioni e mezzo di follower.

Juventus contatti e-mail J-Museum

I bianconeri hanno un museo che racchiude tutta la storia del club; per contattare il J-Museum e avere informazioni su orari e giorni di apertura e chiusura basta mandare una mail a juventus.museum@juventus.com

Juventus biglietteria telefono

Il numero da fare per poter parlare con la biglietteria della Juventus è il seguente: 011 6563 9284.

Questo numero è disponibile tutti i giorni dalle 09.30 alle 20.30.

Annullare biglietto Juventus

Non è possibile fare il cambio nome su un biglietto della Juventus acquistato sull’Official Ticket Shop.

Tessera del tifoso Juventus: di cosa si tratta

Per essere sicuro di andare a vedere la Juventus, sia in casa sia in trasferta, è consigliabile avere la tessera del tifoso (denominata Juventus Card). Con questo strumento, valido dieci anni, si può entrare negli stadi a seguire la propria squadra del cuore.

Numero da contattare per l’acquisto della Juventus Card

Se si hanno problemi nell’acquisto della Juventus Card è possibile contattare il numero del call center: (+39) 011 45 30 486.