Accordo tra Juve e calciatore: Allegri avrà un rinforzo atteso due anni

La Juventus inizia a muoversi sul mercato: trattativa avanzata per un obiettivo già nel mirino dei bianconeri la scorsa estate

La Juventus sta iniziando a pianificare il futuro, in attesa di buone nuove dalla Giustizia Sportiva sulle vicende pendenti per la società bianconera.

In campo Massimiliano Allegri deve centrare l’obiettivo quarto posto per l’accesso in Champions sperando che non ci siano ulteriori penalizzazioni per la ‘Vecchia Signora’, mentre sul palcoscenico internazionale l’obiettivo primario è portare a casa l’Europa League, con Danilo e compagni attesi dalla semifinale col Siviglia. Intanto Allegri incrocerà il CFO Calvo per fissare le strategie future, con il tecnico livornese confermato saldamente dalla società in panchina. I bianconeri dovranno rinforzarsi in diversi settori senza però spese folli e nello specifico per la difesa ci sarebbe già un obiettivo caldo nella lista della dirigenza della Continassa, in attesa ovviamente di scegliere il nuovo Ds per l’area tecnica.

Dalla stampa spagnola rimbalza del rinnovato interesse della Juve per Pau Torres, già seguito dal club piemontese l’anno scorso. Il difensore del Villarreal si era messo in evidenza proprio contro i bianconeri in Champions League, andando a segno all’Allianz Stadium’ ed eliminato la formazione di Allegri dagli ottavi della massima competizione europea.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: accordo vicino per Pau Torres

Il file su Pau Torres sarebbe tornato quindi d’attualità nelle stanze della Continassa e stando al quotidiano ‘Diario Sport’ ci sarebbero già stati due incontri positivi tra le parti nei giorni scorsi.

Il 26enne centrale è destinato a cambiare maglia in estate, visto il contratto in scadenza nel giugno 2024 e le difficoltà nel trovare un punto d’incontro per la permanenza con il ‘Sottomarino Giallo’. Secondo la stampa iberica la Juventus sarebbe vicina a trovare un accordo con l’entourage di Pau Torres prima che con il club e quindi i prossimi giorni potrebbero essere decisivi per metterli spalle al muro e arrivare a un’intesa di massima nei negoziati anche col Villarreal.

Oltre alla ‘Vecchia Signora’, altre squadre di Serie A e della Premier League avrebbero mostrato interesse per il giocatore. Il difensore spagnolo ha una clausola da 50 milioni di euro nell’accordo in scadenza il prossimo anno, ma inevitabilmente sarà ceduto a molto meno visto il rischio di perderlo a parametro zero nel 2024. L’offerta della Juve sarebbe ritenuta soddisfacente e il Villarreal difficilmente questa volta riuscirà a trattenere il suo gioiello, blindato invece la scorsa estate nonostante l’assalto del Tottenham.