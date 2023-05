“50 milioni di euro”: l’annuncio improvviso che ‘scuote’ il mondo Inter

Da DigitalBits al nuovo stadio passando per il mercato e la possibile cessione del club da parte di Zhang: parla il CEO corporate nerazzurro Alessandro Antonello

“Situazione molto sgradevole”. Così, in sintesi, Alessandro Antonello a proposito della questione DigitalBits, il main sponsor fin qui inadempiente con l’Inter che alla fine ha deciso di toglierlo dalle maglie a partire della gara di domenica scorsa contro la Lazio.

“Perché scegliemmo proprio DigitalBits? Arrivavamo dalla pandemia e in quel momento storico l’unica industry che stava registrando un boom era quella delle criptovalute – ha risposto alla radio de ‘Il Sole 24 Ore’ il CEO Corporate del club nerazzurro – Purtroppo poi questo mercato si è sgonfiato, tanto è vero che anche altri club (vedi la Roma, ndr) hanno subito la nostra stessa situazione. Ora stiamo cercando un nuovo partner e contiamo di trovarlo il prima possibile, pure grazie alla visibilità della squadra”.

Nell’intervista a Bellinazzo, Antonello ha risposto anche su un altro tema spinoso, quello del nuovo stadio: “Approfitto dell’occasione per ribadire la nostra posizione: abbiamo lavorato con coerenza e professionalità dicendo sempre che, quello di ‘San Siro’, rappresenta il progetto principale poiché la location è emblema della storia del calcio italiano e milanese. Riteniamo che ancora oggi la condivisione del progetto stadio col Milan sia la scelta ottimale, tuttavia è chiaro che noi procederemo con lo stesso da soli qualora la società rossonera dovesse decidere di costruire un nuovo impianto in altra sede. Comunque l’Inter non potrà rimanere vincolata dai rinvii della politica, per questo pensiamo pure ad altre aree”.

Dal mercato alla cessione dell’Inter, Antonello: “Competitività e sostenibilità”

Sulle possibilità dell’Inter nel mercato che verrà, Antonello è stato molto chiaro: “La strategia verrà definita con Marotta e Zhang continuando a ragionare su competitività e sostenibilità. Penso che anche i tifosi capiscano che il tema della sostenibilità finanziaria va combinato con la capacità di competere. La pianificazione si baserà anche sul raggiungimento o meno della qualificazione alla prossima Champions. La sola partecipazione alla fase a gironi genera ricavi per 50 milioni di euro“.

Conclusione su Zhang e sulla possibile vendita del club: “Steven è il più giovane della storia del club, dunque potete immaginare cosa voglia dire per un trentenne assumere un ruolo così importante in un club come l’Inter. Gli interessamenti per il club possono esserci, del resto l’Inter cattura attenzione soprattutto nel momento in cui c’è la possibilità di avere partner finanziari con cui collaborare per portare il club stesso a livelli superiori. Toccherà poi a Suning decidere il destino del club, ma per l’Inter vedo un futuro radioso“.