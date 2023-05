Udinese, rinforzo dalla Germania per Sottil: folta concorrenza | CM.IT

Nome nuovo in ottica calciomercato Udinese per la prossima estate. Il club allenato da Sottil è sulle tracce di Alajbegovic del Bayer Leverkusen

Ottenuta una facile salvezza in una stagione che all’inizio aveva fatto sognare anche le coppe europee, l’Udinese stasera proverà a rimandare la festa scudetto del Napoli con una vittoria di prestigio. Ma intanto si è iniziato già a programmare il mercato della prossima stagione.

Sempre alla ricerca di giovani talenti in giro per il mondo, la squadra di Sottil potrebbe piazzare il prossimo colpo in Germania. Gli scout della società friulana, infatti, stanno monitorando le prestazioni di Kerim Alajbegovic, attaccante esterno nel giro delle Nazionali minori della Bosnia (ma con passaporto tedesco) che milita attualmente nel Bayer Leverkusen. Pur non avendo fatto ancora il suo esordio in prima squadra, in Germania viene considerato uno dei più grandi talenti della sua generazione. Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, l’Udinese tenterà l’assalto la prossima estate, ma dovrà fare i conti – oltre che con la volontà delle ‘Aspirine’ di non privarsi del loro gioiellino – con una folta concorrenza di club della Bundesliga e della Eredivisie olandese, in particolar modo dell’Az Alkmaar, semifinalista di Conference League.