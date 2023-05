Sfida totale per riportarlo in Italia: Juve e Milan vogliono ‘risparmiare’ 80 milioni

Juve e Milan osservano da vicinissimo un gioiello azzurro che sta facendo benissimo all’estero: pericolo rinnovo con maxi-clausola

Da diversi anni Roberto Mancini ha lanciato l’allarme sui talenti italiani e la grande difficoltà a reperire calciatori di prospettiva importante. In azzurro si fa fatica, questo è sotto gli occhi di tutti, soprattutto in alcuni reparti. Tipo l’attacco, con il ct ‘costretto’ a convocare l’oriundo Retegui che almeno ha già dato ottime risposte.

Ma il problema di fondo resta, di talenti ce ne sono pochi e tanti non giocano in Italia. Questo perché non hanno molte chances e allora sempre più spesso scelgono di lasciare il paese e cercare fortuna altrove. Willy Gnonto è solo uno dei tanti esempi, una scia proseguita anche da un altro gioiellino come Cher Ndour. Si tratta di un centrocampista classe 2004, nato a Brescia ma di origini senegalesi. Con le ‘rondinelle’ ha giocato nel settore giovanile, poi è arrivato all’Atalanta dove si è messo in mostra. Nel 2020 Ndour ha scelto di provare l’esperienza all’estero, al Benfica, una delle ‘cantere’ migliori al mondo. E infatti il suo percorso è continuato alla grande e alla fine il 18 marzo è diventato il più giovane esordiente in prima squadra nella storia del Benfica. Un minuto contro il Vitoria Guimaraes nel finale che si è incastonato nella sua stagione da 28 presenze e 4 gol con le giovanili. E alcune big italiane ora vorrebbero riportarlo in Italia.

Juve e Milan sull’azzurrino Ndour: il Benfica vuole blindarlo con una maxi clausola

Cher Ndour ha già attirato le attenzioni della Serie A e del ct Roberto Mancini, ma non solo. Lo scorso anno ha battuto la Juventus in Youth League, ora proprio i bianconeri gli hanno messo gli occhi addosso.

Come riporta Fabrizio Romano su Twitter, l’azzurrino di origini senegalesi che fa parte della nostra under 20, ha scatenato l’interesse appunto della Juve ma anche del Milan ed entrambe lo stanno osservando. L’occasione è data dal contratto in scadenza proprio a giugno e la possibilità che si muova a parametro zero. Almeno sulla carta, perché il Benfica – come riportato da ‘A Bola’ nelle scorse settimane – sta lavorando invece al suo rinnovo. I portoghesi vorrebbero farlo firmare per altri cinque anni, inserendo anche una clausola rescissoria monstre da almeno 80 milioni di euro. La decisione ora spetta a Ndour, ma dovrà inevitabilmente arrivare a breve.