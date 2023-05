Secondo processo e altra penalizzazione: ecco la nuova classifica

Il Tribunale Federale Nazionale, in attesa di riesaminare quella già comminata, ha chiesto una nuova penalizzazione in classifica

La stagione calcistica è ormai agli sgoccioli, Serie A e B conoscono già i due verdetti principali che sono i campioni d’Italia – in attesa dell’aritmetica che può arrivare stasera – e la prima promossa. Ovvero il Frosinone. I ciociari hanno già festeggiato, ma devono difendere il primo posto dalla rimonta del Genoa agguerritissimo.

Nel frattempo la Serie A vivrà un turno di campionato di importanza enorme con ben tre scontri diretti per la Champions League. Sabato ci saranno Milan-Lazio e Roma-Inter, poi domenica Atalanta-Juventus. Chi perderà potrebbe rischiare seriamente di abbandondare la corsa, anche se Sarri e Allegri possono essere più tranquilli visto il vantaggio in classifica. Anche se ovviamente i bianconeri sono sempre in attesa di scoprire cosa succederà tra i vari processi extra-campo. Anche in B, però, la questione è parecchio delicata. Quest’anno sono state già penalizzate sia Reggina che Genoa, anche se il Grifone è ormai a un passo dalla promozione diretta. I calabresi invece sono in zona playoff nonostante il -3 (che verrà discusso il 18 maggio), che però rischia di diventare ancora più pesante viste le richieste del Tribunale Federale Nazionale.

Reggina, chiesti altri 4 punti di penalizzazione

Il procedimento relativo ai mancati pagamenti a tesserati e alcuni mancati versamenti di legge (Irpef) si è svolto infatti già oggi. E la richiesta è stata quella di una nuova penalizzazione, stavolta di 4 punti. Il TFN ha esaminato gli elementi a disposizione per questo secondo procedimento nei confronti della Reggina.

Tra le previsioni e i timori in casa Reggina c’era quella di una richiesta anche da 7 punti, che invece si è fermata a 4. Se così dovesse essere, da 46 punti la Reggina scenderebbe a 42: dall’ottava alla quindicesima posizione. Questo in virtù di una classifica cortissima, con la squadra di Pippo Inzaghi che quindi allo stato attuale andrebbe a -4 dai playoff. In ottava posizione, l’ultima utile, scalerebbe così l’Ascoli che ha anche lui 46 punti, come il Pisa che invece è attualmente settimo. E considerando che il Cagliari, sesto, è staccato di 5 punti, la battaglia – dentro e fuori dal campo – per gli ultimi due posti playoff sarà agguerritissima.