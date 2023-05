Roma-Bayer, è già polemica: tutta colpa del ministro

L’anticipo della partita di campionato scatena le polemiche e nel mirino finisce il Ministro: ha agevolato la sua squadra del cuore, l’accusa

Calendario serrato, impegnati ravvicinati e allora anche soltanto qualche ora in più può fare la differenza. Un concetto valido sempre, ma ancora di più per le squadre che arrivano in fondo a tutte le competizioni e in questa parte finale di stagione pagano il conto alla stanchezza.

Lo sa bene la Roma che è in semifinale di Europa League e in corsa per un posto Champions. La squadra di Mourinho sta facendo i conti con numerosi infortuni, pagando dazio ad una stagione intensa e ricca di partite. Proprio la sfida europea dei giallorossi sta creando non poche polemiche. ‘Colpa’ del calendario del Bayer Leverkusen e della decisione di anticipare la sfida di campionato contro il Colonia. Un match, originariamente in programma domenica 7 maggio, che ora si disputerà venerdì sera. Un anticipo che non è andato giù al club avversario, che ha manifestato tutto il proprio disappunto tramite le parole dell’amministratore delegato Keller: “Preferiamo non andare in fondo alla faccenda per evitare di perdere fiducia nell’integrità della competizione. Ci chiediamo perché non sono state spostate le partite dell’Eintracht lo scorso anno (ha vinto l’Europa League, ndr) o non vengono spostate quelle dl Bayern Monaco che quasi ogni anno lotta per un titolo internazionale”.

Roma, polemiche per l’anticipo del Bayer Leverkusen

In particolare la polemiche è stata rivolta anche contro il ministro degli Interni Herbert Reul, noto tifoso proprio della squadra di Leverkusen.

L’accusa sarebbe quella di essere intervenuto per ottenere l’anticipo del match, garantendo quindi un giorno di riposo in più rispetto alla Roma in vista della sfida europea. Una ipotesi smentita dallo staff dello stesso ministro. L’andata della semifinale di Europa League si disputerà giovedì 11 maggio con i giallorossi che scenderanno in campo sabato pomeriggio contro l’Inter, un giorno dopo i rivali.