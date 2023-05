Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 4 maggio

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, giovedì 4 maggio 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, giovedì 4 maggio 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Aperture dei quotidiani sportivi italiani dedicate al turno infrasettimanale di campionato, con risultati importanti. La ‘Gazzetta dello Sport’ celebra il successo dell’Inter, che sbanca Verona con un netto 6-0 e si porta da sola al quarto posto: “Inter 6 esagerata“. Vince anche la Juventus seppure a fatica con il Lecce: “Max riparte“. Mentre stecca il Milan, fermato a sorpresa in casa dalla Cremonese: “Il Milan si fa male“. Ancora niente festa scudetto per il Napoli, cui però stasera basta il pari contro l’Udinese: “Napoli, un punto e basta“.

Il ‘Corriere dello Sport’ titola in questo modo sulla bagarre per la corsa al piazzamento europeo determinata dai risultati di ieri, che hanno mischiato ancor più le carte: “Orgia Champions“. Ma stasera, tutti gli occhi su Udine, dove il Napoli può finalmente dare il via alla festa: “Countdown a Napoli, sembra Capodanno“.

Su ‘Tuttosport’, celebrato il ritorno al gol di Vlahovic che permette alla Juventus di vincere una durissima gara col Lecce: “Bentornato, Dusan!“. “Napoli, ci siamo“, di spalla, è il titolo per gli azzurri di Spalletti che stasera hanno di nuovo l’appuntamento con la storia. In alto, vittoria del Torino a Genova contro la Sampdoria, ma con polemiche per il gesto finale di Pellegri: “Buongiorno, Toro. Pellegri: ‘Scusate’ “.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di giovedì 4 maggio 2023

Diamo un’occhiata anche ai principali quotidiani esteri, con motivi di interesse che non mancano di certo in Inghilterra e in Francia.

In Premier League, il Manchester City mette un altro mattone per la conquista del titolo battendo 3-0 il West Ham. Ancora Haaland sugli scudi, giunto a 35 gol in campionato, record di sempre: “Erl’s court” è il titolo del ‘Daily Express’. Mentre in Francia, la rottura definitiva tra Messi e il Psg sancisce “La fin d’une ère” secondo ‘L’Equipe’.