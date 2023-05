È bufera su Mourinho: “Il re degli alibi e del lamento”

Bufera su Mourinho dopo il clamoroso sfogo post Monza-Roma: duro attacco all’allenatore dei giallorossi, le dichiarazioni

Sta facendo discutere il clamoroso sfogo di Josè Mourinho in conferenza stampa dopo Monza-Roma. Il tecnico giallorosso ha attaccato l’arbitro Chiffi e la sua direzione di gara, usando parole al veleno.

Chiffi è stato definito da Mou “il peggior arbitro che ho incontrato nella mia carriera”. “Non ha avuto grande influenza sul risultato però è scarso: tecnicamente orribile, non è empatico, non crea rapporti con nessuno – ha tuonato il portoghese – dà un rosso a un giocatore che scivola perché è stanco morto al minuto 96. La Roma non ha la forza che hanno anche altre squadre per dire non vogliamo certi arbitri. Anche se a volte mi sembra che non ne abbia nemmeno la voglia… La Roma deve crescere anche a questo livello. Io ho smesso di lavorare gli ultimi 20 minuti perché sapevo che sennò mi sarebbe arrivato un rosso, succede sempre con lui”. Dichiarazioni, quelle dello Special One, che hanno creato scalpore e non poche polemiche.

Roma, Bargiggia attacca: “Mourinho re degli alibi”

Su Twitter, il giornalista Paolo Bargiggia non ha usato giri di parole dopo le dichiarazioni rilasciata da Mourinho.

E Mourinho è palesemente uno dei peggiori allenatori in circolazione. Il Re degli Alibi e del Lamento. Uno senza un minimo di cultura sportiva. Peggio di lui solo quelli che lo pagano!@asromahttps://t.co/6l2H607AhY — Paolo Bargiggia (@Paolo_Bargiggia) May 3, 2023

Questo l’attacco diretto di Bargiggia: “Mourinho è palesemente uno dei peggiori allenatori in circolazione. Il Re degli Alibi e del Lamento. Uno senza un minimo di cultura sportiva. Peggio di lui solo quelli che lo pagano!”.