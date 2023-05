DIRETTA Serie A, Udinese-Napoli: le formazioni Ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi offre il match della ‘Dacia Arena’ tra l’Udinese di Sottil e il Napoli di Spalletti in tempo reale

Il Napoli fa visita all’Udinese in Friuli nel posticipo del turno infrasettimanale valido per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A, quattordicesima del girone di ritorno. Una sfida che può assegnare lo scudetto, che sarà diretta dall’arbitro Abisso della sezione di Palermo.

Da una parte gli azzurri di Luciano Spalletti, reduci dal pareggio interno nel derby contro la Salernitana che ha rovinato la festa davanti ai propri tifosi, hanno il secondo match point tricolore: in caso di vittoria, ma anche di un pari, conquisteranno aritmeticamente il terzo scudetto della loro storia con cinque giornate di anticipo. Dall’altra i bianconeri di Andrea Sottil, che a loro volta vengono dalla sconfitta contro il Lecce, sognano il colpaccio per scavalcare il Sassuolo e agganciare Monza e Torino al decimo posto. La partita sarà trasmessa in esclusiva in tv, su smartphone e tablet sulla app di Dazn. All’andata i partenopei si imposero con il risultato di 3-2 grazie ai gol di Osimhen, Zielinski ed Elmas prima delle reti di Nestorovski e Samardzic. Calciomercato.it vi offre il match della ‘Dacia Arena’ tra Udinese e Napoli in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Udinese-Napoli

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Pereyra; Nestorovski. All. Sottil

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Ndombele; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* punti 79, Lazio 64, Juventus 63, Inter 60, Atalanta, Milan e Roma 58, Fiorentina 46, Bologna*, Monza e Torino 45, Sassuolo 43, Udinese* 42, Salernitana 35, Empoli* 32, Lecce 31, Spezia e Verona 27, Cremonese 21, Sampdoria 17.

*una partita in meno