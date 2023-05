DIRETTA Serie A, Empoli-Bologna | Segui la cronaca LIVE

Si chiude il turno infrasettimanale con gli ultimi due match del giovedì: oltre a Udinese-Napoli, scendono in campo anche Empoli e Bologna

Nel giorno che potrebbe segnare la vittoria matematica del terzo Scudetto della storia del Napoli di Luciano Spalletti, impegnato in trasferta contro l’Udinese, scendono in campo per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A anche Empoli e Bologna.

I padroni di casa, guidati in panchina da Paolo Zanetti, arrivano a questo importante appuntamento dopo la sconfitta, la terza consecutiva, patita sul campo del Sassuolo di Alessio Dionisi. Visti i passi falsi dello Spezia di Semplici e del Verona di Zaffaroni–Bocchetti, appaiate al quartultimo posto in classifica, i toscani hanno l’opportunità di allungare sulla zona retrocessione, adesso distante solo cinque lunghezze. Di contro, i rossoblu dell’allenatore Thiago Motta sono reduci dal pareggio ottenuto tra le mura amiche contro la Juventus di Massimiliano Allegri, gol su rigore di Riccardo Orsolini e definitivo 1-1 siglato da Arek Milik, e veleggiano al nono posto in classifica a quota 45 punti. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Carlo Castellani’ di Empoli.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI-BOLOGNA

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuhei, Ismajli, Luperto, Parisi; Fazzini, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi. All. Zanetti

BOLOGNA (4-1-4-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumi, Lykogiannis; Schouten; Orsolini, Dominguez, Moro, Ferguson; Barrow. All. Motta

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* 79, Lazio 64, Juventus 63, Inter 60, Atalanta, Milan e Roma 58, Fiorentina 46, Bologna*, Monza e Torino 45, Sassuolo 43, Udinese* 42, Salernitana 35, Empoli* 32, Lecce 31, Spezia 27, Verona 27, Cremonese 21, Sampdoria 17

*una partita in meno

Empoli-Bologna, dove vederla in TV

Come detto, alle 20.45 non scenderà in campo solo il Napoli di Luciano Spalletti contro l’Udinese di Andrea Sottil che, con una vittoria, può festeggiare la conquista di uno Scudetto mai in discussione. Anche Empoli e Bologna, per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A, sono pronte a giocarsi punti importanti e, chi volesse gustarsi il match, potrà sintonizzarsi, sempre in possesso di regolare abbonamento, sulla piattaforma Dazn che offrirà la partita in streaming anche sulla rispettiva app.