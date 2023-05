“Accordo verbale”: Ibrahimovic lascia il Milan, nuovo club in Serie A

Zlatan Ibrahimovic avrebbe quasi trovato un accordo per il suo trasferimento ad un altro club di Serie A: lo svedese dice addio al Milan

Ancora fermo per infortunio, Zlatan Ibrahimovic potrebbe aver già chiuso la sua seconda esperienza al Milan. Lo svedese potrebbe non tornare in campo prima della fine della stagione, ma non ha intenzione di chiudere così anche la sua carriera.

Non lo farà però con la maglia rossonera addosso, ma continuerà a calcare i campi di calcio della Serie A. Lo farà, stando a quanto riferisce ‘footmercato.com’, con il Monza, la società guidata da due suoi ‘vecchi amici’ come Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. Stando a quanto riportato dal portale francese, Ibra e i brianzoli avrebbero “quasi trovato un accordo verbale” e le percentuali di vederlo con la maglia del club il prossimo anno sarebbero superiori al 90%.

Una scelta – se confermata – non certo a sorpresa, perché il nome di Ibrahimovic è stato spesso accostato a quello del Monza negli ultimi anni. Ora potrebbe essere arrivato il momento di concretizzare l’affare, visto che difficilmente lo svedese potrà continuare da calciatore al Milan.

Monza-Ibrahimovic, cosa sta succedendo

Ibrahimovic vicino al Monza, squadra con la quale il 41enne potrebbe decidere di concedersi l’ultimo ballo nel grande calcio.

Del resto, l’attuale numero 11 rossonero ha sempre detto che si sente ancora calciatore e non ha ancora voglia di appendere gli scarpini al chiodo. Bisognerà, sicuramente, vedere come si riprenderà dal nuovo infortunio e quali saranno le risposte del fisico alla ripresa degli allenamenti. Ma per ‘footmercato.com’, il suo futuro è già deciso: Ibra riparte (ancora una volta) e lo fa dal Monza.