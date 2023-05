Verona-Inter, le probabili formazioni: torna Faraoni, Handanovic dal 1′

Le probabili formazioni di Verona-Inter, uno dei match serali della 33esima giornata di Serie A: Zaffaroni ritrova Faraoni, Inzaghi pensa a un ampio turnover

Turno infrasettimanale e mercoledì ricco di partite per la nostra Serie A. Quattro partite alle 18 e altre quattro alle 21 in questa 33esima giornata, tra cui Verona-Inter in programma alle ore 21.

Il Verona deve fare punti importantissimi in chiave salvezza, perché non è ancora certo della permanenza in Serie A. Nelle ultime quattro partite ha collezionato otto punti importanti, dimostrando di essere in buona forma e in grado di dare del filo da torcere anche alle big. Buone notizie per Marco Zaffaroni che ritrova Faraoni dopo il turno di squalifica. Contro l’Inter in porta ci sarà Montipò. I tre di difesa potrebbero essere Dawidowicz, Hien e Magnani. A centrocampo Faraoni sulla destra, mentre a sinistra Depaoli è in ballottaggio con Doig. Tameze e Abildgaard in mezzo. In attacco confermato Djuric con Lazovic a destra e Verdi sulla sinistra.

L’Inter è tornata a vincere davanti ai suoi tifosi a San Siro in campionato, grazie al rocambolesco 3-1 inferto alla Lazio nei minuti finali. Sfida ostica, quella contro il Verona al Bentegodi, l’Inter non può permettersi altre sconfitte perché il calendario è ricco di partite impegnative, con molti scontri diretti e le Coppe. Simone Inzaghi ancora senza Skriniar e senza Gosens, out almeno una settimana per la lussazione alla spalla rimediata contro la Lazio. Turnover in vista per il tecnico piacentino che dovrebbe schierare Handanovic in porta, D‘Ambrosio, De Vrij e Acerbi i tre di difesa con quest’ultimo in ballottaggio con Bastoni. A centrocampo Dumfries sulla fascia destra, Mkhitaryan favorito su Barella, Brozovic in regia e a completare il centrocampo Calhanoglu e Dimarco. Per Dimarco aperto il ballottaggio con Bellanova. In attacco dovrebbero tornare dal 1′ Lautaro Martinez e Dzeko.

Le probabili formazioni di Verona-Inter

Ecco le probabili formazioni di Verona-Inter:

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Magnani; Faraoni, Tameze, Abildgaard, Depaoli; Lazovic, Verdi; Djuric. Allenatore: Marzo Zaffaroni.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Mkhitaryan, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Dzeko. Allenatore: Simone Inzaghi.

Serie A, Verona-Inter: dove vederla in tv

La partita tra Verona e Inter in programma mercoledì 3 maggio alle ore 21, sarà uno dei quattro match di questa sera alle 21. Una sfida importantissima per l’Inter che deve continuare la sua corsa per qualificarsi alla prossima Champions League ma anche per il Verona che deve blindare la salvezza. Il match Verona-Inter sarà trasmesso in diretta su DAZN, Sky Sport 4k (213 del satellite), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Calcio (252). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su DAZN, Sky Go e Now.

Il calendario di Verona e Inter

Dopo la sfida contro l’Inter, il Verona avrà una serie di partita ancora più importanti in chiave salvezza. Prima il Lecce fuori casa, poi Torino, Atalanta, Empoli e Milan.

l’Inter dopo la trasferta di Verona avrà quella contro la Roma in campionato, prima del super derby di Champions League contro il Milan. Poi il Sassuolo, il ritorno contro il Milan in Coppa, la trasferta contro il Napoli, la finale di Coppa Italia contro la Fiorentina per poi chiudere il campionato con le due sfide contro Atalanta e Torino.