Tempo scaduto, esplode la bufera: ‘mandato‘ via dal Milan

Milan-Cremonese, il verdetto non è passato inosservato e sta facendo parlare di sé.

Poteva configurarsi come la sua occasione, ed invece Charles De Ketelaere per l’ennesima volta in stagione non è riuscito a sfruttare la chance offertagli da Stefano Pioli. Schierato al centro di un attacco orfano all’inizio di Leao e Giroud, il belga ha faticato e non poco a farsi spazio nell’attentissima retroguardia della Cremonese.

L’intesa con i compagni è ancora tutta da affinare, con De Ketelaere che ha provato a mettersi in proprio, non trovando però il guizzo decisivo in zona caldo. Ancora una volta sui social la bocciatura dei tifosi del Milan non è tardata ad arrivare. Ricordiamo che la Curva Sud ha continuamente incoraggiato l’acquisto più oneroso della scorsa campagna acquisti che, però, non ha convinto una buona fetta dei supporters del Milan sui social. Ecco una rapida carrellata di commenti:

X favore finiamola di raccontarci favole: anche il nostro Paolo sbaglia, e stavolta ha buttato 35 milioni. De ketelaere non ha niente, fa pena. Non ha tiro, non ha passo, non ha velocità, non ha Niente — DanyRossonera (@RossoneraDany) May 3, 2023

#DeKetelaere uno dei giocatori più scarsi ad aver messo piede in Serie A #MilanCremonese — Manuelito (@emanueldaparo_) May 3, 2023

mi ero dimenticato di dire che avrebbe tolto de ketelaere sullo 0-0 per far si che si parlasse del fatto che non ha inciso cosi passa inosservato l’ennesimo pareggio — DIOGO-DALOCI (@DiogoDaloci5) May 3, 2023

De ketelaere anche basta mandiamolo in prestito a un frosinone Bologna ecc non è da milan — Leaismo (@RossoneroDomy) May 3, 2023

Colpa di De Ketelaere — Stè (@clarkeismo) May 3, 2023

De ketelaere è letteralmente me la mattina — Jacques (@JforKalulu) May 3, 2023