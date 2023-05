Sconfitta a tavolino, è UFFICIALE: ora la retrocessione è ad un passo

Retrocessione sempre più vicino dopo la decisione di assegnare la sconfitta a tavolino: ecco come cambia la classifica

Ennesimo scandalo che scoppia su un campo di calcio e sconvolge il regolare svolgimento dei campionati. Mentre in Italia si è tutti in attesa di capire quel che accadrà con la Juventus, anche all’estero non mancano i casi spinosi.

Campionati importanti, ma anche serie minori che fanno i conti con problematiche che escono anche dal rettangolo di gioco. E’ questo quanto accaduto in una partita della terza divisione tedesca, uno scontro diretto per la salvezza che però si è fermato dopo i primi quarantacinque minuti di gioco. Questa la decisione del direttore di gara che non ha fatto riprendere il match dopo l’intervallo. Una scelta obbligata visto quanto accaduto tra terreno di gioco e tunnel degli spogliatoi dopo il duplice fischio.

Siamo, come detto, nella Serie C tedesca con il match tra il FSV Zwickau e il Rot-Weiss Essen, due squadre impegnate nella lotta per non retrocedere. La partita si è disputata (a metà) lo scorso 23 aprile e i primi 45 minuti si sono chiusi sul punteggio di 1-1. Nei minuti finali però è successo di tutto: sull’1-0 per i padroni di casa, l’arbitro Winter ha prima espulso un calciatore dei padroni di casa, poi ha assegnato un rigore agli ospiti, trasformato. Qui succede il fatto che farà interrompere la partita e causerà anche la sconfitta a tavolino dei padroni di casa.

Germania, birra sull’arbitro: sconfitta a tavolino

Quando l’arbitro sta rientrando negli spogliatoi, infatti, dagli spalti viene lanciato un boccale di birra il cui contenuto colpisce il fischietto e parzialmente anche il suo assistente Felix Grund.

Un episodio che porta l’arbitro ad interrompere anzitempo il match. Ora sul caso si è espresso il tribunale sportivo del Deutscher-Fußball Bund, decretando lo 0-2 a tavolino. Georg Schierholz, vicepresidente del tribunale sportivo tedesco, ha spiegato i motivi della decisione, presa visto che l’FSV Zwickau avrebbe dovuto proteggere meglio l’arbitro e che il club è comunque responsabile del comportamento dei propri tifosi. La società ha già fatto sapere che non presenterà ricorso ed ora la retrocessione è ad un passo: i punti di distacco dalla salvezza, a quattro giornate dalla fine, sono sette.