San Siro sold out per Milan-Inter di Champions: nessuna vendita libera

Il Milan si prepara a un incasso record che supererà anche quello registrato contro il Tottenham. Nessuna vendita libera, non è prevista neanche per il ritorno Inter-Milan, data la grande richiesta di biglietti

Sono bastate le prime due fasi di vendita, ovvero la prima riservata agli abbonati e la seconda ai possessori della Carta Cuore Rossonero, per far registrare il tutto esaurito a San Siro per l’andata di semifinale di Champions League tra Milan e Inter in programma mercoledì 10 maggio.

Non è stato dunque necessario arrivare alla vendita libera per finire tutti i biglietti, situazione prevista e prevedibile. Allo stadio saranno presenti oltre 72mila spettatori con il Milan che si prepara a un incasso record da 10 milioni di euro, che supererebbe i 9,1 della sfida contro il Tottenham.

Una richiesta di biglietti, forse, senza precedenti per entrambi i club. Infatti, non sarà diversa la situazione per il ritorno. Anche per Inter-Milan, il 16 maggio, probabilmente il Giuseppe Meazza sarà completamente pieno per il ritorno che deciderà la finalista che volerà a Istanbul per l’atto finale di questa edizione della Champions League.

Inter, come è organizzata la vendita per il ritorno

Per quanto riguarda l’Inter il 2 maggio si è conclusa la prima fase, quella dedicata agli abbonati della stagione 22-23 che però avevano un posto riservato alla UEFA o alla tifoseria rossonera, che occuperà tutto il secondo anello blu. La fase 2 sarà giovedì 4 e venerdì 5 maggio con il giovedì dedicato agli abbonati delle ultime (o più) quattro stagioni consecutive e il venerdì a tutti gli abbonati.

Lunedì 8 maggio la fase 3, dedicata ai soci Inter Club 22-23 e martedì 9 maggio la fase 4 per i titolari della tessera SiamoNoi. Al momento non è prevista una vendita libera, considerando le altissime richieste di biglietti.

Il settore dedicato alla tifoseria ospite, il Milan, sarà l’intero secondo anello blu. La vendita sarà organizzata dal club rossonero, con un prezzo di 69€, a partire da giovedì 4 maggio alle ore 12.00.