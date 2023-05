PAGELLE E TABELLINO MILAN-CREMONESE 1-1 | Pioli si brucia, Diaz inguardabile

Pagelle e tabellino del match di San Siro, valido per la 33esima giornata del campionato di Serie A 2022/23

Il Milan pareggia con la Cremonese e butta via due punti preziosi in ottica Champions League.

Tra i grigiorossi super Carnesecchi e Okereke. Nel Milan male tutto l’attacco, il peggio è Brahim Diaz.

Ecco i voti:

MILAN

Maignan 6 – Mai operoso, non può nulla in occasione del gol subito.

Calabria 6 – Partita ordinata dietro, senza sofferenze. In avanti è poco propositivo rispetto ad altre circostanze.

Thiaw 5 – Interventi sempre precisi e puntuali fino alla frittata con Kalulu, in occasione del gol di Okereke.

Kalulu 5 – Nella rete della Cremonese ha grosse responsabilità, al pari del compagno di reparto. Prima una gara di normale amministrazione.

Ballo-Touré 5 – Prova opaca per il vice Theo Hernandez. Pochi problemi dietro ma quando si spinge in avanti va in confusione.

Vranckx 5,5 – Un buon primo tempo, gestito bene senza frenesie. Perde lucidità nella ripresa, risultando non sempre preciso. Dal 73′ Tonali s.v.

Bennacer 6,5 – Dopo una prima parte di normale amministrazione, alza i giri del motore, recuperando diversi palloni. Dal 45′ Krunic 6 – Partita ordinata del bosniaco, c’è il suo zampino nella rete del pareggio.

Saelemaekers 6,5 – Si dà tanto da fare, giocando molto per i compagni. Non ha problemi a creare la superiorità numerica sulla fascia. Fantastico l’assist per la testa di Brahim Diaz. Dal 74′ Messias 6,5 – Dalla sua punizione nasce il gol del pareggio.

De Ketelaere 5 – Supportato dal pubblico che lo incita per tutta la partita, ci mette la giusta intensità. Dopo un buon pressing si procura la giusta palla gol, ma Carnesecchi è super. Nella ripresa sembra crederci meno. Dal 63′ Giroud 5 – Non riesce a tenere su un pallone e il suo ingresso peggiora la situazione anziché migliorarla.

Diaz 4 – Una partita complicata per il dieci spagnolo, che non riesce mai a trovare la giocata. Ha la palla per la rete del vantaggio, ma di testa da zero metri sbaglia clamorosamente. Poi non sfrutta un rigore in movimento su servizio di Leao. Decisivo, ma in negativo.

Origi 6 – Gioca sulla fascia alla Leao e finalmente riesce a mostrare qualcosa di buono. Un bel diagonale nel corso del primo tempo viene neutralizzato da Carnesecchi. Chiaramente non è il portoghese e si vede. Dal 62′ Leao 5 – All’80’ ha la palla del pareggio e la spreca malamente, non centrando clamorsamente la porta. Stavolta il portoghese non riesce a salvare la baracca.

All. Pioli 4,5 – Giocando con il fuoco è facile bruciarsi e Pioli si scotta. Il pareggio di stasera vale una sconfitta. Ora la Champions è davvero lontana.

CREMONESE

Carnesecchi 7,5 – E’ decisivo nel primo tempo con due super interventi su Origi e De Ketelaere. Fantastica anche la parata nel finale su Krunic.

Sernicola 6,5 – E’ chiamato, come è normale a San Siro, più a difendere che ad attaccare. Regge il confronto con Leao.

Chiricheș 6,5 – Con la sua esperienza riesce a portare a casa la pagnotta. E’ aggressivo quanto basta per avere la meglio sugli attaccanti rossoneri – Dal 72′ Ghiglione s.v.

Lochoshvili 6,5 – E’ un muro per l’attacco del Milan. Ottima la prova del centrale di Ballardini.

Vasquez 5,5 – Spostato sulla sinistra non ha vita facile con Saelemaekers, ma alla fine riesce a cavarsela anche se soffrendo fino alla fine.

Meite 5 – Non è il centrocampista aggressivo ammirato spesso in questo campionato. Mette in difficoltà in più di una circostanza i compagni.

Benassi 5,5 – Poco coinvolto dai compagni non trova mai la giocata per rendersi pericoloso. Dal 57′ Valeri 6 – Gioca in posizione più avanzata del solito e dopo pochi minuti si rende subito pericoloso.

Pickel 5 – Corre per due dando una mano importante alla squadra in fase difensiva e quando può prova l’inserimento. Nel finale, poi, perde la testa facendosi cacciare fuori.

Galdames 6,5 – In una squadra che pensa più a difendere che ad attaccare non è facile riuscire a mettersi in mostra. Lui ci riesce con un ottimo lancio per il gol di Okereke. Dall’84’ Castagnetti s.v.

Buonaiuto 5 – Sparisce tra le maglie rossonere, riuscendo a far davvero poco per la squadra. Dal 57′ Okereke 7 – E’ suo il gol che sblocca il match, grazie ad una fantastica accelerazione.

Afena-Gyan 5 – Corre tanto e lo fa spesso a vuoto. Perde totalmente il duello con gli avversari, anche in velocità. Dal 72′ Ferrari s.v.

All. Ballardini 6,5 – La sua strategia funziona e va vicino all’impresa a San Siro. C’è ancora la speranza di salvarsi.

TABELLINO

MILAN-CREMONESE 1-1

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Thiaw, Ballo-Touré; Vranckx, Bennacer; Saelemaekers, De Ketelaere, Díaz; Origi. A disp.: Mirante, Tătăruşanu; Florenzi, Gabbia, Hernández, Kjær; Adli, Bakayoko, Krunić, Tonali; Giroud, Leão, Messias, Rebić. All.: Pioli.

CREMONESE (4-2-3-1): Carnesecchi; Sernicola, Chiricheș, Lochoshvili, Vásquez; Meïté, Benassi; Pickel, Galdames, Buonaiuto; Afena-Gyan. A disp.: Saro, Sarr; Aiwu, Bianchetti, Ferrari, Ghiglione, Valeri; Acella, Castagnetti; Ciofani, Okereke. All.: Ballardini.

AMMONITI:

ESPULSI: 93′ Picke (C)

GOL: 77′ Okere, 93′ Krunic

ARBITRO: PAIRETTO