PAGELLE e TABELLINO di Verona-Inter 0-6: Brozovic si riprende lo scettro, disastro Abildgaard

Voti e giudizi sui protagonisti del match andato in scena allo stadio ‘Bentegodi’ e valevole per la 33esima giornata di Serie A

VERONA

Montipò 6 – Salva su Dzeko e poi D’Ambrosio prima che l’Inter si scateni. Sui cinque gol nessuna responsabilità, sul sesto di Lautaro si mostra un po’ incerto in uscita.

Ceccherini 4,5 – In ritardo su alcune situazioni, non sempre posizionato bene. Dall’82 Cabal s.v.

Hien 4 – Perde facilmente la concentrazione e di testa spreca una buona occasione sullo zero a zero.

Magnani 5 – Ci prova con la sua fisicità, ma è macchinoso.

Faraoni 4,5 – Dimarco crossa troppo facilmente, fatica a gestire il pallone senza mai riuscire a pungere.

Tameze 4,5 – Ci mette il fisico e all’inizio basta, però a calcio bisogna anche saper stoppare il pallone. Come i suoi compagni di reparto viene travolto dalla forza e dalla qualità della mediana interista.

Abildgaard 4 – Fatica nella fase di contenimento, taglia in ritardo sul tris di Dzeko e con un errore in uscita regala all’Inter il pallone del quattro a zero. Serata disastrosa.

Lazovic 4 – Quasi si nasconde sull’esterno, non riesce ad entrare in partita e saluta già all’intervallo. Dal 46′ Doig 5 – Impossibile entrare in una partita già finita.

Depaoli 5,5 – In marcatura quasi fissa su Acerbi nella prima parte del primo tempo e nel secondo. L’unico che combina qualcosina anche sullo 0-5.

Verdi 5 – Poteva fare di più nella chance del primo tempo, sullo 0-0. Calcia addosso ad Handanovic. Dal 46′ Duda

Gaich 4 – Segna, ma nella propria porta mettendo in discesa la partita dell’Inter. Dal 70′ Djuric s.v.

All.Zaffaroni 4 – La prepara bloccando le fonti di gioco dell’Inter. L’inizio fa ben sperare, poi dopo il primo gol la squadra si scioglie come neve al sole. Non era questa, comunque, la gara da vincere in chiave salvezza, anche se c’è modo e modo di perdere.

INTER

Handanovic 7 – Reattivo su Verdi, con esperienza sulla giocata di Gaich. Prezioso anche coi piedi.

D’Ambrosio 7 – Inzaghi gli chiede di spingere di più per tenere alto Dumfries. Un po’ a fatica, ma ci riesce. Montipò gli nega la gioia del gol. Dal 57′ Darmian s.v.

De Vrij 7 – Reattivo negli interventi. Prestazione solida, seppur agevolato dal nulla cosmico dell’attacco scaligero.

Acerbi 7 – Depaoli gli blocca l’uscita palla al piede, ma la sua onesta partita la fa comunque. Per dire, serve la palla a Dzeko del cinque a zero.

Dumfries 7 – Niente di indimenticabile, ma restando alto dà un contributo importante alla manovra d’attacco della squadra. Dal 64′ Zanotti s.v.

Mkhitaryan 8 – Gli è mancato solo il gol. Anche stasera hors categorie. Dal 64′ Gagliardini s.v.

Brozovic 8 – Gara da vero Brozovic. Non sbaglia un pallone, una posizione giocando con una qualità elevatissima. Serata da assist-man, la mediana è tornata ad essere sua. Dal 77′ Asllani s.v.

Calhanoglu 8 – Si divide la regia con Brozovic e segna un gol fantastico che sa di ‘avviso’ all’ex Milan in ottica euro-derby.

Dimarco 6,5 – Nel primo tempo spinge quasi senza sosta. Un po’ affaticato, Inzaghi lo toglie a inizio ripresa. Dal 57′ Bellanova s.v.

Dzeko 8 – Classe al servizio della squadra e di se stesso. Torna al gol in campionato dopo quattro mesi, il secondo è un timbro dei suoi.

Lautaro Martinez 8 – Gioca più da rifinitore che da prima punta mettendo in mostra le sue doti tecnica. Altruista, vedi la seconda rete di Dzeko, la doppietta fa da ciliegina a una torta di alta pasticceria. L’argentino è tornato in palla nel momento decisivo della stagione.

All.Inzaghi 7,5 – Per approccio e prestazione complessiva, di tutti, gara pressoché perfetta. Terza vittoria consecutiva, la sua Inter sta benissimo sia di testa che di gambe. E questa è una grande notizia per gli interisti in ottica rush zona Champions e doppio derby col Milan.

Arbitro Orsato 6,5 – Partita ‘facile’ da arbitrare, specie per un arbitro esperto come lui. Unica pecca, il mancato giallo a Ceccherini.

TABELLINO

VERONA-INTER 0-6

30′ aut.Gaich, 36′ Calhanoglu, 37′ e 60′ Dzeko, 55′ e 91′ Lautaro Martinez



VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini (82′ Cabal), Hien, Magnani; Faraoni, Tameze, Abildgaard, Lazovic (46′ Doig); Depaoli, Verdi (46′ Duda); Gaich (70′ Djuric). All.: Zaffaroni

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio (57′ Darmian), de Vrij, Acerbi; Dumfries (64′ Zanotti), Mkhitaryan (64′ Gagliardini), Brozovic (77′ Asllani), Calhanoglu, Dimarco (57′ Bellanova); Dzeko, Lautaro. All.: Inzaghi

ARBITRO: Orsato di Schio

VAR: Marini