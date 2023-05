Mane via dal Bayern: clamorosa destinazione in Serie A

Mane via dal Bayern Monaco, il suo futuro sembra ormai deciso: clamorosa destinazione in Serie A. L’indiscrezione e tutti i dettagli

L’ormai nota lite tra Mane e Sane post Manchester City rischia di aver già compromesso l’avventura al Bayern Monaco della stella ex Liverpool.

“Conosco bene Sadio Mane, è un un professionista assoluto. Non è mai stato colpevole di nulla e ha ancora la mia piena fiducia. Sono il suo primo avvocato. Tutti commettono un errore, fa parte dell’essere un modello. Si è scusato molto chiaramente, il che è anche un modello. Non esiste una cosa perfetta. Ovviamente è stato superato un limite, ma quando succede, succede”. Al netto della difesa di rito del suo allenatore, Thomas Tuchel, salvo sorprese Mane sarà scaricato dai bavaresi al termine della stagione. A pesare sull’attaccante, oltre al clamoroso episodio col compagno di squadra, è anche il rendimento al di sotto le aspettative avuto nella sua prima annata in Bundesliga. In vista del calciomercato estivo, infatti, si parla già di cessione e delle possibili destinazioni per il centravanti senegalese.

Calciomercato Roma, spunta la pista Mane: l’indiscrezione

Secondo quanto riportato dal giornalista di ‘CaughtOffside’ Ben Jacobs, oltre al Chelsea anche la Roma di Mourinho sarebbe sulle tracce di Sadio Mane.

L’attaccante del Bayern Monaco rappresenta un’importante suggestione di mercato per i giallorossi, che dovranno però fare i conti con la concorrenza dei ‘Blues’ e gli elevati costi dell’eventuale operazione. Il primo ostacolo per Tiago Pinto è infatti rappresentato dall’ingaggio del calciatore e l’eventuale duello col Chelsea taglierebbe definitivamente fuori dai giochi la Roma. I giallorossi, in ogni caso, sono sullo sfondo per Mane.