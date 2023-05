Juventus, cambia tutto: rinuncia alla buonuscita

Le ultime di calciomercato Juventus si concentrano sugli aspetti dirigenziali: via libera del presidente a una condizione

In attesa di nuove sentenze, la Juventus prepara la rivoluzione. Punto di partenza, un grosso taglio ai costi. Ovvero al monte ingaggi, che sfiora i 160 milioni di euro. Nessuno, tra Allegri e i calciatori, è sicuro di restare. Molto dipenderà anche da chi dovrà metter mano alla rosa, l’obiettivo principale rimane infatti l’ingaggio di un nuovo Direttore sportivo.

Cherubini ha una inibizione di sedici mesi che gli impedisce di fare trattative, di fatto di operare sul mercato. Ma chi al suo posto? Si sono fatti diversi nomi, incluso Massara attualmente al Milan, tuttavia il preferito della società sarebbe ancora lui: Cristiano Giuntoli.

Uno dei grandi artefici della trionfale cavalcata Scudetto del Napoli, arrivata a compimento grazie a sue intuizioni geniali, su tutte l’acquisto di Kvaratskhelia, il 51enne nativo di Firenze è legato al club di De Laurentiis da un altro anno di contratto.

Giuntoli alla Juventus se rinuncia alla buonuscita dal Napoli

Proprio il patron azzurro viene dato da molti come il grande ostacolo al matrimonio tra il dirigente toscano e ‘La Vecchia Signora’, ma ‘La Repubblica’ di stamane parla di apertura di De Laurentiis al trasloco di Giuntoli in quel di Torino. Apertura e disponibilità a non chiedere alcun indennizzo, a patto che il Ds in carica dal 2015 decida di rinunciare alla buonuscita.

L’arrivo di Giuntoli consentirebbe ad Allegri di dedicarsi solo al campo facendo decadere la possibilità di un doppio ruolo – Direttore tecnico e allenatore – da parte del livornese. Non è escluso, però, che lo stesso Giuntoli possa decidere di puntare su un altro tecnico. Dando così il benservito allo stesso Allegri, per ora forte di un contratto in scadenza a giugno 2025.