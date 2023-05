Inzaghi su tutte le furie: “Se continui così ti cambio”

L’allenatore nerazzurro non ha gradito l’approccio alla partita di Verona di uno dei suoi calciatori più importanti

Dopo aver ritrovato la vittoria negli ultimi due turni di campionato contro Empoli e Lazio, l’Inter anche questa sera è scesa in campo al Bentegodi di Verona con lo stesso spirito delle ultime due settimane. Una cinquina, quella siglata dai nerazzurri nei primi 60 minuti di gioco, che certifica l’ottimo stato di salute della formazione di Simone Inzaghi.

Una serata che in realtà non era iniziata nel migliore dei modi per l’Inter, bloccata sul pari durante una prima mezz’ora poco esaltante contro il Verona. Un avvio che non era piaciuto soprattutto allo stesso Inzaghi, protagonista di un battibecco con uno dei suoi calciatori in campo. Come riportato da ‘Sky Sport’, l’allenatore nerazzurro avrebbe ripreso verbalmente Marcelo Brozovic per l’atteggiamento mostrato nei primi minuti di gioco.

“Se continui così ti cambio”, un avvertimento che ha evidentemente scosso non solo il centrocampista croato – autore successivamente di due assist sulle reti di Calhanoglu e di Lautaro Martinez -, ma anche tutta la squadra che dopo aver sbloccato l’incontro con autorete di Gaich si è lasciata andare ad una goleada.

Verona-Inter, siparietto in avvio di gara tra Inzaghi e Brozovic

Un battibecco, quello avvenuto tra Inzaghi e Brozovic, che potrebbe avere ripercussioni in vista del prossimo calciomercato.

Come riportato nelle ultime settimane, l’Inter potrebbe infatti aprire alla cessione del centrocampista croato a fronte di un’offerta da oltre 30 milioni di euro in estate. Sulle tracce del calciatore vi sarebbe soprattutto il Barcellona, a caccia di un possibile erede di Sergio Busquets per la mediana blaugrana. Lo spagnolo, infatti, andrà in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno 2023 e potrebbe non rinnovare.

In quest’ultima stagione, oltre a perdere protagonismo in campo a causa dei due infortuni rimediati a settembre e gennaio, Brozovic ha assistito anche all’esplosione di Hakan Calhanoglu nel ruolo di play davanti alla difesa. Un’alternativa in più nelle mani di Simone Inzaghi che rende meno indispensabile rispetto ad altre annate la presenza del croato all’interno della rosa nerazzurra.