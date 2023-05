Inzaghi non si dà pace: “Lo avevamo già fatto”

L’allenatore nerazzurro questa sera si è reso protagonista con la sua squadra di una vera e propria goleada al Bentegodi

Vittoria convincente dell’Inter quella ottenuta questa sera in casa del Verona. Per la formazione allenata da Simone Inzaghi si tratta del terzo successo consecutivo ottenuto in campionato nelle ultime tre partite disputate, per cancellare il momento negativo che aveva invece accompagnato i nerazzurri in avvio di 2023.

Una striscia negativa che l’allenatore ha voluto ricordare anche questa sera nel post partita ai microfoni di ‘Dazn’, per sottolineare come la squadra sia cresciuta nelle ultime giornate: “Era un periodo dove non venivano i risultati, ma creavamo come stasera senza concretizzare. Ero sereno e fiducioso, la classifica vincendone tre è migliorata. Tra 72 ore ci attende una partita difficilissima e dobbiamo continuare”.

Ad aspettare l’Inter è adesso un finale di stagione da brividi, a partire dallo scontro diretto in campionato del prossimo turno contro la Roma all’Olimpico: “Quello che ci sta aiutando è il lavoro quotidiano insieme ai ragazzi, andiamo avanti cercando di arrivare a traguardi prestigiosi, tutti sono mentalizzati per finire la stagione nel migliore dei modi”.

Verona-Inter, Inzaghi punta tutte le competizioni

Oltre al campionato, l’Inter dovrà poi vedersela prima con il Milan in Champions League in semifinale e successivamente con la Fiorentina in finale di Coppa Italia.

A tal proposito, Inzaghi ha evidenziato come sia stato importante tornare a vincere in campionato per ritrovare fiducia nei propri mezzi: “I risultati aiutano in tutto, in altre partite dove non avevamo vinto si meritava altro. La squadra non ha mai mollato altrimenti non sarebbe in semifinale di Champions e finale di Coppa Italia, in campionato dovevamo fare meglio”.

Infine, un primo avviso dell’allenatore nerazzurro in vista del doppio incrocio europeo nel derby contro il Milan: “Ne abbiamo fatte tante partite col Milan in questi anni, sono sempre state tirate. I giudizi cambiano in fretta giocando ogni tre giorni, noi dobbiamo solo continuare a lavorare in questo modo sapendo che abbiamo bisogno di tutti. Nel campionato italiano poi tutte le partite sono difficilissime da preparare”.