Come Milan-Inter: Juve e Roma, tutto deciso

Novità in vista per Juventus e Roma: la decisione è stata finalmente presa, sarà come Milan-Inter

Il calcio italiano protagonista in Europa come non succedeva da anni. Cinque semifinaliste su dodici arrivano dal nostro campionato con la certezza di avere una finalista in Champions, considerato il derby Milan-Inter, e la speranza che per l’Europa League l’atto conclusivo parli solo italiano.

Ovviamente la semifinale tra le formazioni di Pioli e Inzaghi è l’appuntamento più atteso per il calcio italiano, ma anche le sfide di Roma e Juventus attirano interesse, così come la sfida della Fiorentina contro il Basilea. Proprio la presenza di tante italiane nelle semifinali delle competizioni europee ha aperto un fronte nuovo sul tema diritti tv.

L’AGCOM, sulla base dell’articolo 33 del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi, ha stilato una lista di eventi considerati di particolare rilevanza e che devono essere trasmessi in chiaro. Tra questi ci sono, oltre le semifinali e le finali di Champions, anche quelle di Europa League in caso di presenza in campo di italiane. Ecco perché, dopo che TV8 si è aggiudicata la possibilità di trasmettere in chiaro il derby di andata, anche le due sfide di Juventus e Roma saranno visibili a tutti.

Semifinali di Europa League, a Rai 1 le sfide di Juve e Roma

Ecco quindi, come riferisce ‘tvblog.it’, la Rai ha trovato un accordo con Sky per trasmettere Juventus-Siviglia e Bayer Leverkusen-Roma.

In particolare sarà Rai 1 a mandare in onda, in chiaro, la semifinale di andata che vedrà coinvolti i bianconeri e quella di ritorno con in campo gli uomini di Mourinho. Le altre due semifinali (l’andata di Roma-Bayer e il ritorno di Siviglia-Juve) andrà invece su Tv8 come già successo durante l’arco del torneo.

Definito quindi il palinsesto per le semifinali, con la doppia sfida della Fiorentina contro il Basilea che resta fuori dai programmi in chiaro visto che la Conference League non è compresa nella lista stilata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Ecco il quadro completo delle semifinali trasmesse in chiaro:

9 maggio Real Madrid-Manchester City: Canale 5

10 maggio Milan-Inter: Tv8

11 maggio Juventus-Siviglia: Rai1

11 maggio Roma-Bayer Leverkusen: Tv8

16 maggio Inter-Milan: Canale 5

18 maggio Bayer Leverkusen-Roma: Rai1

18 maggio Siviglia-Juventus: Tv8