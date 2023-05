Caos penalizzazione, UFFICIALE: chiesta la sospensione del campionato

Caos penalizzazione a stagione in corso, è UFFICIALE: il club chiede la sospensione del campionato. Il comunicato

L’inedita stagione caratterizzata dal Mondiale invernale è diventata anomala in Serie A in seguito al caso Juve ed alla penalizzazione – successivamente restituita – per il caso plusvalenze.

Come noto, la vicenda non è ancora conclusa e nelle prossime settimane ci sarà un nuovo processo dinanzi alla Corte Federale d’Appello. Le sorprese, insomma, non sono ancora finite e potrebbero anche arrivare a campionato concluso. Un altro caso riguarda invece l’Imolese in Serie C. Il club è stato penalizzato di 4 punti a campionato concluso per violazioni amministrative, una sanzione che ha sancito la retrocessione in Serie D. La società però non molla e, tra ricorsi e contro-ricorsi, nelle ultime ore è tornata a chiedere il rinvio dei playout che inizialmente la vedevano coinvolta.

Imolese retrocessa dopo la penalizzazione: la richiesta UFFICIALE

Il club emiliano ha diffuso una nuova nota del presidente Francesco Coppa per richiedere la sospensione dei playout.

“In merito ai recenti fatti di cronaca che coinvolgono diverse squadre nel nostro girone e girone A, il Presidente dell’Imolese calcio Francesco Coppa ha scritto di pugno al Presidente della Lega Marani ed al Consiglio Direttivo di Lega, affinché provveda all’immediato rinvio delle gare di play out del Campionato di Serie C in programma per sabato 06.05.2023 – si legge nel comunicato – La Società ritiene che sia di preliminare interesse per la collettività e per lo sport in generale sospendere i play out”.