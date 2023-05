Allegri traccia la strada per la Champions e poi ammette: “C’è una nota dolente”

La Juventus vince di misura contro il Lecce nella gara giocata allo Stadium a partire dalle 18. Ad analizzare la serata ci ha pensato Massimiliano Allegri

Prima Paredes e poi Vlahovic si sbloccano nel corso del primo tempo di oggi e regalano alla Juventus tre punti molto importanti nella rincorsa europea della squadra di Massimiliano Allegri.

Lo stesso allenatore della compagine bianconera ha commentato la serata a ‘Dazn’: “La nota dolente è De Sciglio che ha una lesione al crociato. Purtroppo è andata così. La partita in questo periodo la devi chiudere e fare più gol. Abbiamo avuto tante chance, contro il Lecce che è una squadra che ha messo in crisi tutte le squadre che ha affrontato. Abbiamo anche rischiato”.

Allegri ha quindi aggiunto nel post partita: “Va detto che ultimamente abbiamo sbagliato troppo davanti in zona gol e su questo dobbiamo migliorare, nel calcio di oggi non si possono lasciare aperte le gare in questa maniera. In fase di costruzione abbiamo sbagliato troppi passaggi e difensivamente abbiamo concesso troppo. Adesso recuperiamo le energie e andiamo a giocare questo scontro partita a Bergamo: domenica è uno scontro diretto. La Champions la conquisti a 72 punti, non importa contro chi li faremo, ma senza questa quota non entri nelle 4″.

Allegri dopo Juve-Lecce: da De Sciglio a Vlahovic e Pogba

Allegri ha quindi parlato anche del ritorno al gol di Vlahovic: “Ha fatto un gol straordinario e ha finito la gara in crescendo. Si è scontrato con una realtà nuova e con delle difficoltà, a differenza di quando era a Firenze, ma fa parte della carriera. Spero sua un punto di partenza”.

Infine l’allenatore toscano si è soffermato anche su alcuni singoli: “Oggi hanno fatto tutti bene, Paredes mi è piaciuto davanti alla difesa e Bonucci ha fatto una gara importante. Pogba è entrato bene, meglio di altre volte e molto fiducioso. È stata una stagione maledetta per lui, non ha 90’ nelle gambe. L’importante è che quando scende in campo faccia come oggi: che entri e determini”.

Christian Masotti