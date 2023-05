Stagione finita, verdetto UFFICIALE prima delle semifinali

Out nella doppia sfida contro l’ex in programma l’11 e il 18 maggio. C’è l’annuncio ufficiale del dirigente del club

Stagione terminata in anticipo, a meno di un recupero clamoroso. Il tutto a nove giorni dall’andata delle semifinali. L’annuncio ufficiale del dirigente lascia pochissimi dubbi. Roma-Bayer e Bayer-Roma, più l’eventuale finale: lui non ci sarà.

Parliamo di Patrick Schick, il cui infortunio agli adduttori è risultato più serio del previsto. Il CEO del Bayer dà pochissime chance di rientro prima della conclusione di questa annata: “Ha sì fatto dei progressi, ma non decisivi – le parole di Simon Rolfes riportate da ‘Kicker’ – Al momento, però, non stiamo prendendo in considerazione l’ipotesi di una operazione. Difficilmente tornerà in campo in questa stagione”. Dunque l’attaccante ceco quasi sicuramente non giocherà la doppia sfida contro l’ex Roma – andata all’Olimpico l’11 maggio e il ritorno a Leverkusen il 18 – valevole per le semifinali di Europa League.

Schick, stagione tormentata: sei mesi fa l’ultima da titolare

Ventisette anni compiuti a gennaio, Schick viene da una stagione tormentata dal punto di vista dei guai fisici. Basti pensare che l’ultima partita giocata da titolare risale addirittura allo scorso 1° novembre, in Champions League contro il Club Brugge.

23 presenze (1.532′) e 4 gol quest’anno, Schick in giallorosso non ha lasciato un gran ricordo. In Germania, però, si è rilanciato alla grande: ben 37 le reti realizzate nelle prime due stagioni con la maglia delle ‘Aspirine’, alle quali è legato da un contratto in scadenza a giugno 2027.