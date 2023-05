“Sono stro…”: il fuorionda di De Laurentiis contro la Lega Serie A

Aurelio De Laurentiis ha partecipato alla conferenza per il piano sicurezza in vista della festa scudetto: il fuorionda con il Prefetto

Il Napoli è a un punto dallo Scudetto. Gli azzurri attendono la matematica certezza della vittoria del campionato che poteva arrivare già domenica scorsa. Contro la Salernitana, considerata la sconfitta della Lazio a ‘San Siro’, serviva la vittoria ma il gol di Dia a pochi minuti dal 90esimo ha costretto a rimandare la festa tricolore.

Ecco perché quest’oggi si è tenuta in Prefettura una nuova riunione con tutte le parti in causa per predisporre il piano sicurezza in vista del match di giovedì alla Dacia Arena. Se la Lazio dovesse battere mercoledì sera il Sassuolo all’Olimpico, la squadra di Spalletti dovrà conquistare un punto in terra friulana per far partire la festa. Tutto pronto in città con un piano traffico predisposto ad hoc per l’occasione e l’apertura dello stadio Maradona per consentire ai tifosi di vedere insieme in tv la sfida tra Osimhen e compagni e l’Udinese di Sottil. Proprio l’apertura dell’impianto di Fuorigrotta e la trasmissione della partita sui maxischermi (8 saranno aggiunti ai due già presenti per l’occasione) è stata protagonista di un fuorionda con protagonista il presidente De Laurentiis.

Napoli, il Fuorionda di De Laurentiis contro la Lega

Verso la fine della conferenza, mentre il sindaco Manfredi rispondeva ad una domanda, il patron del Napoli ha iniziato a parlare sottovoce con il Prefetto.

De Laurentiis, in sintesi, chiede al Prefetto se ci fosse qualche cosa per trasmettere la partita allo stadio “se no ci rompono i cogl… quelli della Lega”. Palomba ha rassicurato il presidente azzurro, spiegando che la Lega era già stata avvisata della cosa e che un’ordinanza garantirebbe questa possibilità. A quel punto De Laurentiis spiega il timore che al Napoli sia impedita la trasmissione in diretta del match al Maradona e quando il Prefetto gli chiede il motivo, il numero 1 del Napoli risponde: “Perché so stro….”.

Il dialogo è avvenuto mentre continuava la conferenza, ma con i microfoni disposti davanti a De Laurentiis ancora aperti e ascoltando la diretta si possono carpire le frasi del dialogo.