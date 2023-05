“Milan, tutto su Vlahovic”: annuncio choc sul bomber della Juve

Clamoroso annuncio su Dusan Vlahovic e il possibile addio alla Juventus. Spunta la pista Milan: tutti i dettagli

È senza dubbio il momento più difficile della giovane carriera di Dusan Vlahovic. Dopo un buon impatto in bianconero, il bomber della Juve sta vivendo una stagione da incubo, dal punto di vista realizzativo e non solo.

Il bottino stagionale del classe 2000 è di solo 11 gol e 4 assist in 36 presenze complessive. In mezzo anche la pubalgia e l’ultimo problema alla caviglia che gli ha fatto saltare Inter-Juve di Coppa Italia e disputare solo 9 minuti tra Napoli e Bologna. Il centravanti è rientrato al Dall’Ara e si candida per una maglia da titolare contro il Lecce, nel turno infrasettimanale in programma domani all’Allianz Stadium. Allegri e la squadra bianconera hanno ora bisogno dei gol di Vlahovic in vista del rush finale della stagione e soprattutto dell’Europa League. Nel frattempo, però, l’ex Fiorentina sta già facendo parlare di sé anche in sede di calciomercato. Si discute infatti del possibile addio dell’attaccante a partire dalla prossima estate. I top club europei sono alla finestra.

Cassano alla Bobo TV: “Se sono il Milan vado su Dusan Vlahovic!”

Nel corso della ‘Bobo TV’, in diretta su Twitch, Antonio Cassano ha sganciato la bomba: “Io se sono il Milan vado su Vlahovic. Per 50-60 milioni di euro, con i soldi della semifinale di Champions League e in caso di quarto posto, vado su Vlahovic”.

“Se la Juve non manda via Allegri va via Vlahovic, rimane solo uno dei noi. Il Milan deve fare un sacrificio molto importante, Pioli si merita un attaccante titolare di grande livello dopo Ibra e Giroud. Penso che con 50/60 Vlahovic puoi e devi farlo. Conosce il campionato, è giovane e puoi averlo per 10 anni”, ha concluso l’ex attaccante rossonero.