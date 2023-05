Milan, firma e fa saltare il ritorno: ultimatum al club

L’esterno avrebbe imposto una condizione per accettare il nuovo contratto proposto dalla società

Si è ulteriormente accorciata la distanza in cima alla classifica dopo l’ultima giornata di Serie A. I successi di Inter e Atalanta hanno infatti riacceso la corsa Champions League che vede adesso ben sei formazioni nel giro di sei punti. A favorire la rimonta dei due club nerazzurri sono stati i pareggi di Juve, Milan, Roma e la sconfitta della Lazio.

La qualificazione alla prossima Champions rappresenta un obiettivo fondamentale per tanti grandi club, soprattutto sotto il profilo economico. Dalla partecipazione alla prossima competizione europea dipenderà ad esempio la programmazione del prossimo mercato di società come Inter e Milan. I rossoneri in particolare si trovano al centro di un intrigo con il Real Madrid che potrebbe essere risolto nel giro di poche settimane.

Protagonista della vicenda è Marco Asensio, esterno spagnolo in scadenza di contratto al termine dell’attuale stagione con i ‘blancos’. Il fantasista, che lo scorso anno era stato sondato con grande interesse dal Milan, si sarebbe convinto a siglare il rinnovo dopo l’ultima offerta al rialzo del Real Madrid. A far discutere in Spagna sarebbe stata però una richiesta fatta dallo stesso calciatore al presidente Florentino Perez per rimanere nella capitale.

Calciomercato Milan, Asensio ‘stoppa’ il ritorno di Brahim Diaz al Real Madrid

Secondo quanto riportato da ‘El Nacional’, Asensio avrebbe costretto Florentino Perez a far saltare il ritorno di Brahim Diaz al Real Madrid.

Va infatti ricordato che il trequartista attualmente in prestito al Milan potrebbe tornare in Spagna al termine della stagione. Per acquistare a titolo definitivo il calciatore, il club rossonero dovrà versare ai ‘Galacticos’ i 22 milioni di euro fissati per il diritto di riscatto. Ma non è tutto, perché nei suoi confronti il Real Madrid vanta a sua volta un controriscatto pari a 27 milioni.

Per questa ragione, Asensio – che evidentemente vede in Brahim Diaz un potenziale competitor in più per la trequarti del Real Madrid – avrebbe imposto al club il mancato ritorno di Brahim Diaz all’interno dell’organico di Carlo Ancelotti per la prossima stagione.