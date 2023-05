Inter-Roma, clausola da 100 milioni: trattativa avanzata

Le ultime di calciomercato lanciano per i nerazzurri e i giallorossi un nome a sorpresa: 8 gol in 20 partite in questa stagione, ecco tutti i dettagli

Inter contro Roma, anzi no. Solo Roma, per ora, con i nerazzurri che almeno per il momento non avrebbe mosso passi ufficiali. Affare in Brasile per i giallorossi, lo scrivono diversi media locali e lo riporta l’agenzia ‘Ansa’: trattativa già piuttosto avanzata per un attaccante brasiliano che milita nel Santos.

Si chiama Marcos Leonardo il brasiliano che a breve potrebbe sbarcare in Italia, precisamente nella Capitale. Vent’anni compiuti proprio oggi, Leonardo è una prima e seconda punta di 174cm che in questa stagione ha messo a segno 8 gol in 20 partite. Numero 9 della squadra di Helmann, il ragazzo è cresciuto ed esploso nel Santos al quale è legato da un contratto fino a giugno 2026 in cui è presente una clausola da 100 milioni.

Calciomercato Roma, dal Brasile: trattativa avanzata per Marcos Leonardo. Brasiliano offerto all’Inter

Il Santos vorrebbe 20 milioni di euro per il cartellino del classe 2003, ambito anche dallo Sporting CP anche se la Roma è data in vantaggio sui portoghesi.

E l’Inter? Fonti brasiliane sostengono che sia stato proposto ai nerazzurri da un agente italiano di stanza a San Paolo, ma che appunto fin qui il club di Zhang non abbia mosso alcun passo verso un’apertura di trattativa con il ‘Peixe’. Cosa che, invece, ha fatto da un po’ la Roma, tanto che si parla di discorsi avanzati per l’attaccante nativo di Itapetinga.