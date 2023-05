Chiesa frustrato lascia la Juve: ecco prezzo e destinazione

Chiesa frustrato, può lasciare la Juve: ecco prezzo e possibile destinazione all’estero. L’indiscrezione e tutti i dettagli

È già vigilia di campionato per la Juventus di Massimiliano Allegri, che a Bologna non è riuscita ad interrompere la striscia senza vittorie e domani, allo Stadium, ospiterà il Lecce di Baroni ancora in piena corsa salvezza.

Sono tanti i punti interrogativi in casa bianconera, a partire dalla crisi di Dusan Vlahovic fino al ‘caso’ Di Maria e al momento di Federico Chiesa. L’esterno bianconero sta ritrovando minuti e continuità, ma continua a faticare e a non incidere anche a causa di numerosi cambi di ruolo e di qualche panchina di troppo. Chiesa è ancora lontano dalla sua migliore condizione e, di fatto, il giocatore decisivo di Euro 2020 non si è ancora rivisto dopo il brutto infortunio. Secondo quanto riferito da Adriano Del Monte, inoltre, l’attaccante sarebbe frustrato per la sua situazione attuale alla Juve. Fonti vicine al giocatore, fa sapere il giornalista italo-australiano, avrebbero rivelato uno scollamento tra lui e la società, dovuto anche dalla gestione di Allegri. Chiesa è spesso schierato fuori posizione ed anche il suo futuro è ora incerto.

Calciomercato Juventus, la possibile destinazione per Federico Chiesa

Secondo quanto riportato da ‘teamtalk.com’, in prima fila per Chiesa c’è il Liverpool di Jurgen Klopp. La stella bianconera è in cima alla lista dei ‘Reds’ per la successione di Salah.

Stando al portale, la sua valutazione si aggira ora intorno ai 40-50 milioni di euro, con la Juve intenzionata a recuperare l’investimento fatto dalla Fiorentina se le cose dovessero precipitare col giocatore. Post Europeo e prima dell’infortunio, la valutazione dell’attaccante si aggirava intorno ai 100 milioni. La Juventus è già avvisata: il Liverpool è sullo sfondo per Chiesa.