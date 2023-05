Altra bordata dopo la sconfitta: “Se ha rispetto del club, se ne vada”

Paris Saint-Germain sconfitto dal Lorient in campionato, l’ex non risparmia critiche: “Se ha rispetto del club, allora se ne vada”

Marco Verratti è arrivato alla sua undicesima stagione con il Paris Saint-Germain e continua a conservare il posto da titolare anche sotto la gestione Galtier. Il centrocampista italiano resta un punto fermo della mediana parigina, ma le critiche nei suoi confronti non mancano.

Il Psg, con la sconfitta interna contro il Lorient, si è complicato e non poco i piani nella corsa al titolo. Con cinque giornate da giocare l’Olympique Marsiglia ha solo cinque punti di svantaggio e anche il Lens, in caso di vittoria a Tolosa, potrebbe portarsi a -6. Una sconfitta che ha così riaperto la corsa al titolo e che per molti, in Francia, ha un colpevole su tutti, ossia proprio Verratti.

Rothen attacca Verratti: “Se ha rispetto, se ne vada”

A puntare il dito contro il centrocampista della Nazionale è in particolare Jerome Rothen. L’ex giocatore di Psg e Monaco non ha mai risparmiato critiche nei confronti del pescarese e anche in questa circostanza non le ha mandate a dire.

“Pensi alla seconda parte di stagione di Verratti: è normale? La partita contro il Lorient è stata incolore. Ha responsabilità sui gol subiti – afferma Rothen – Fisicamente è un po’ in difficoltà. Perde palla, ma non diciamo niente perché lui è Marco Verratti e tecnicamente è così forte che ha diritto a perdere un pallone. La società gli ha dato le sue possibilità, gli abbiamo allungato, ora, se lui ha rispetto per il club come dici di avere, deve andarsene“. Parole forti che, ancora una volta, non risparmiano critiche nei confronti del giocatore, che ha però ancora un lungo contratto con il Psg fino al 2026. Sembra difficile, a meno di offerte irrinunciabili per lui e per la società, che il calciatore possa lasciare Parigi nel corso della prossima sessione di mercato.