La Juve sgasa sul Milan: nuova freccia a costo zero

Juventus pronta a mettere la freccia e a superare il Milan: il nuovo colpo può arrivare a costo zero

Per il Crystal Palace rappresenta una vera e propria bandiera, ma Wilfired Zaha potrebbe lasciare le ‘Eagles’ al termine della stagione.

L’attaccante ivoriano infatti vedrà scadere il suo contratto alla fine di giugno e potrebbe rivelarsi un’importante occasione a parametro zero per tanti club. Zaha, che al Palace ha trascorso la maggior parte della sua carriera, potrebbe essere all’ultima grande occasione per vestire la maglia di un club certamente più prestigioso e tra le squadre in lizza c’è anche la Juventus.

Dall’Inghilterra, Juve su Zaha: piaceva a Milan e Roma

Il Palace ha in casa già gli eredi dell’ivoriano, in particolare Eze e Olise, giocatori sicuramente talentuosi e con margini di crescita, però il giocatore nato ad Abidjan potrebbe proseguire la sua avventura nel sud di Londra.

Il ‘Telegraph’ sottolinea come il Crystal Palace, nonostante compirà 31 anni quest’anno, è pronto a formulare una proposta di rinnovo a Zaha, che però è corteggiato da tanti top club europei. Il tabloid inglese sottolinea infatti come il fatto che il giocatore si liberi a parametro zero stuzzica e non poco società dei massimi campionati europei. Sulle sue tracce ci sono Arsenal e Chelsea, ma anche Juventus e Barcellona. I bianconeri sono ancora ignari di quello che sarà il loro destino viste possibili nuove penalizzazioni e una finale di Europa League ormai molto vicina. Nonostante questo la Juve resta, sottolineano dall’Inghilterra, una delle squadre in lizza per acquistare l’attaccante.

Zaha, ala sinistra di piede destro, in grado però di giostrare su tutto il fronte d’attacco, ha messo a segno 7 reti in Premier League quest’anno in 25 presenze. Per lui si era parlato, in vista di un eventuale trasferimento in Serie A anche di Milan e Roma e le due ipotesi non vanno certamente escluse. Con Rebic sul piede di partenza, il Milan potrebbe farsi ingolosire da un giocatore come Zaha, calciatore sì over 30, ma che potrebbe far comodo all’attacco rossonero. Discorso simile per la Roma, a cui un giocatore in attacco potrebbe fare comodo e sempre molto vigile sui colpi a zero. Va ricordato come il calciatore, nazionale ivoriano (30 presenze e 5 gol con gli ‘Elefanti’), è extracomunitario in quanto in possesso anche di passaporto inglese.