Koulibaly ‘demolito‘: assist al bacio per la Juventus

Dall’Inghilterra arriva un nuovo annuncio su Koulibaly: il difensore del Chelsea, accostato alla Juventus, nel mirino della critica

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Bologna-Juventus, gara di nevralgica importanza per i bianconeri che vogliono ritrovare la rotta in campionato, dove nelle ultime uscite hanno rimediato quattro sconfitte nelle ultime cinque gare. Un ruolino di marcia che ha rimesso in discussione, almeno mediatamente, il futuro di Max Allegri, che però è blindato da un contratto con la ‘Vecchia Signora’ per altre due stagioni.

La prossima estate, però, potrebbe materializzarsi un nuovo importante restyling in casa bianconera. Oltre a capire quale sarà eventualmente il futuro dei vari Di Maria, Rabiot e Vlahovic, anche il reparto difensivo sarà sottoposto a nuovi cambiamenti. Oltre alla spinosa situazione riguardante le corsie esterne, infatti, la Juve sta ragionando anche sull’acquisto di un nuovo centrale. Evidentemente l’esplosione di Gatti e la costanza di rendimento di Danilo non possono bastare. Ecco perché negli ultimi giorni è ritornato ad essere accostato alla Juve il profilo di Kalidou Koulibaly. Il centrale senegalese, che non è riuscito ad imporsi al Chelsea nella sua prima stagione in quel di Londra, potrebbe essere messo sul mercato. Stando a quanto filtra dall’Inghilterra, infatti, i Blues non si opporrebbero affatto all’eventuale addio dell’ex totem del Napoli. Magari in prestito con diritto di riscatto.

Calciomercato Juventus, Koulibaly nel mirino della critica: le ultime dall’Inghilterra

Del futuro di Koulibaly e dello scarso feeling creato con l’ambiente Chelsea ha parlato Gabriel Imuetinyan Agbonlahor, ex attaccante dell’Aston Villa. Intervenuto ai microfoni di Football Insider, Agbonlahor ha criticato senza troppi peli sulla lingua la stagione di Koulibaly, che ha letteralmente deluso le attese.

Ecco quanto riferito: “Prima di tutto se è infelice, allora come devono sentirsi il suo manager e i suoi tifosi? Sono più scontenti con lui di quanto lui lo sia con il Chelsea. Non è lo stesso calciatore che era al Napoli: non è veloce come pensavo, non sembra affatto un grande difensore.”

Agbonlahor ha dunque chiosato così: “Sono sicuro che al Chelsea piacerebbe ricevere una buona offerta per lui. Possono costruire una difesa attorno a Fofana, Badiashile e Thiago Silva: sarebbe la soluzione migliore sia per il calciatore sia per Koulibaly che si concretizzasse un trasferimento in estate.”