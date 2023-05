Giudice sportivo, UFFICIALE: squalificati 8 calciatori

Il Giudice Sportivo ha diramato l’elenco degli squalificati in vista del prossimo turno infrasettimanale di Serie A

In vista del turno infrasettimanale che prenderà il via da mercoledì con quattro sfide in programma alle 18, il Giudice Sportivo ha diramato l’elenco degli squalificati in vista della 33esima giornata di Serie A.

Ammoniti nel corso della sfida tra Roma e Milan, sia Fikayo Tomori che Nemanja Matic non potranno prendere parte agli impegni rispettivamente contro Cremonese e Monza. Il difensore inglese e il centrocampista serbo, entrambi diffidati, salteranno per squalifica la 33esima giornata. Con loro anche Gabriel Strefezza del Lecce, ammonito nella sfida contro l’Udinese.

Rosso diretto è invece stato estratto nei confronti di Pinamonti e Quagliata. Anche l’attaccante del Sassuolo e il difensore della Cremonese rientrano nell’elenco degli squalificati. Per loro due turni di stop. Una per Maxime Lopez, sempre dei neroverdi.

Una giornata di squalifica, invece, per Romagnoli della Lazio e Kyiriakopoulos del Bologna.

Il Giudice Sportivo ha stabilito anche alcune ammende. 3mila euro per Roma, Spezia e Lecce e 2mila euro per il Torino.