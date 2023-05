Baratro vicino, clamoroso sfogo del presidente: “Io responsabile per questa me…a”

Clamoroso sfogo del presidente dopo l’ultima sconfitta: le dichiarazioni sulla stagione da incubo del club

I campionati nazionali sono entrati nella loro fase decisiva e nelle ultime settimane sono arrivati i primi verdetti ufficiali.

Nel weekend, in Premier League, si è consumato il sorpasso del Manchester City di Guardiola ai danni dell’Arsenal. In coda, invece, sprofonda il Leeds di Andrea Radrizzani. Al momento la squadra del patron italiano si trova 17esima, con solo 30 punti in classifica, gli stessi del Nottingham che sarebbe ad oggi retrocesso con Everton e Southampton. Dopo il pesante 4-1 incassato contro il Bournemouth, Radrizzani si è sfogato così rispondendo ad un tifoso: “Sono distrutto, sono responsabile per questa me…a. È inaccettabile e non lo meritate. Ridicolo”.

Il Leeds di Weston McKennie cerca ora la salvezza nel rush finale della Premier League.