Post partita choc: minacciati e rinchiusi negli spogliatoi

Post partita da incubo per i calciatori della squadra campana: minacciati e chiusi negli spogliatoi, auto danneggiate

La violenza nel calcio è una piaga difficile da estirpare. Ogni settimana si sentono episodi che fanno rabbrividire e quanto successo lo scorso weekend non fa eccezione.

L’episodio è venuto alla luce soltanto a distanza di giorni, quando l’Associazione Italiana Calciatori ha pubblicato un comunicato per prendere posizione ed esprimere solidarietà alle vittime di questa brutta vicenda. Tutto è accaduto alla fine di una partita di Serie A: il Real Monterotondo, lo scorso fine settimana, si è imposto in casa sul Nola per 3-1. Quando la formazione ospite ha fatto ritorno a casa, all’arrivo presso il centro Sporting Club Nola è avvenuto l’episodio increscioso.

Ad attendere i calciatori del Nola c’era un gruppo di persone, a volto coperto, che non ha esitato a minacciare e spintonare i giocatori per costringerli ad entrare negli spogliatoi. Qui, stando al comunicato pubblicato dall’AIC, i giocatori sono stati costretti a togliersi gli indumenti di rappresentanza della società. Tutto è durato una trentina di minuti, ma quando finalmente sono riusciti ad abbandonare il centro sportivo, per i giocatori del Nola c’è stata un’altra sgradita sorpresa.

Serie D, calciatori del Nola minacciati e chiusi negli spogliatoi

Sempre seguendo la ricostruzione fatta nel comunicato dell’AIC, una volta lasciati gli spogliatoi i calciatori hanno trovato tutte le loro auto danneggiate.

L’ennesimo episodio di violenza quindi per il mondo del calcio con Giorgio Gaggioli, vicepresidente dell’AIC e Responsabile del Dipartimento Dilettanti che ha voluto esprimere solidarietà ai calciatori del Nola: “Quanto accaduto non è tollerabile. Speriamo che le autorità rintraccino i responsabili affinché questi episodi non accadano più”. Un auspicio che si fa tutto il mondo del calcio, italiano e non.