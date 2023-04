Nuovo attacco all’Inter: l’accusa shock infiamma il big match

Inter ancora nell’occhio del ciclone, accuse pesanti ai nerazzurri per quanto avvenuto in campo e fuori: cosa è successo

Gara da non sbagliare, per l’Inter, tra poco contro la Lazio. Il lunch match offre ai nerazzurri la possibilità di agganciare Roma e Milan al quarto posto in caso di vittoria, ma al momento la squadra di Inzaghi, per effetto della vittoria di ieri sera dell’Atalanta, è scivolata addirittura al settimo posto. Una reazione è dunque obbligatoria, in un momento della stagione particolarmente convulso.

L’Inter si gioca tutto su tutti i fronti e vuole dare seguito alle vittorie con Empoli in campionato e Juventus in Coppa Italia. Proprio la sfida con i bianconeri, come sappiamo, ha avuto una coda al veleno, per quanto avvenuto al termine della partita. Non si sono toccati i livelli intollerabili della sfida d’andata a Torino di tre settimane prima, ma il finale è stato ugualmente teso, con il battibecco tra Allegri e alcuni esponenti nerazzurri. Sono volate parole grosse, che hanno fatto finire il tecnico livornese nel mirino.

Inter-Juventus, ancora strascichi polemici: la difesa di Allegri

Ma c’è stato anche chi si è espresso a favore di Allegri, difendendolo e scagliandosi invece contro l’Inter e il suo comportamento.

Ivan Zazzaroni, direttore del ‘Corriere dello Sport’, intervenuto a ‘Radio Deejay’ ha espresso il suo punto di vista sull’intera vicenda, contestando il modo di agire del club interista. “Basta aver frequentato un po’ gli spogliatoi di calcio per sapere che dopo una sconfitta possono sfuggire delle parole non particolarmente simpatiche – ha spiegato – E’ chiaro che Allegri rimane responsabile di quanto ha detto e questo non elimina il suo errore, ma c’è stato l’interesse da parte di qualcuno affinché quanto successo uscisse fuori. All’interno dell’Inter c’è stata una soffiata su quanto è successo, è una cosa di una scorrettezza unica”.