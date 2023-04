Nuova penalizzazione e retrocessione: la richiesta ufficiale ribalta la classifica

La posizione del club si complica, irrompono altre società e chiedono a gran voce la penalizzazione: classifica stravolta e retrocessione

E’ una stagione a dir poco complicata, per il calcio italiano. Tante questioni sul tavolo e campionati che rischiano di avere non poche code polemiche e al veleno, con verdetti extra campo che potrebbero incidere non poco sui verdetti effettivi per la conclusione della stagione.

Impossibile non pensare per esempio alla situazione della Juventus, che dopo la penalizzazione ha visto restituirsi i 15 punti ma in maniera solo provvisoria. Una nuova sentenza potrebbe colpire i bianconeri, per non parlare del processo per la manovra stipendi che rischia di avere effetti ancora più pesanti. In Serie B, c’è il caso Reggina che sta tenendo banco. E anche un’altra situazione è assai delicata, con la classifica che potrebbe essere completamente stravolta in caso di sviluppi.

Serie D, caos Seravezza: cosa sta succedendo

A sollevare molte polemiche, è quanto sta accadendo in Serie D e per la precisione nel girone E, che comprende squadre di Toscana, Umbria e Lazio. La posizione del Seravezza appare piuttosto complessa in questo finale di stagione.

Maffei, giocatore del club grossetano, aveva ricevuto un’ammonizione con la squadra Juniores che avrebbe dovuto costargli la squalifica, ma era stato regolarmente schierato nella gara del 31 gennaio contro il Livorno. I labronici avevano vinto il ricorso ottenendo la vittoria a tavolino per 3-0, ma ci sono altri club che sono intervenuti chiedendo una ulteriore sanzione per il Seravezza, sotto forma di punti di penalizzazione. Il ricorso, in particolare, è stato avanzato da Grosseto, Città di Castello, Orvietana, Sangiovannese, Terranuova Traiana e Montespaccato. Mancano due giornate alla fine della stagione regolare e la situazione in classifica è molto intricata. Il Seravezza è ottavo con 41 punti in graduatoria, ma ne ha solamente nove di vantaggio di Città di Castello e Terranuova penultime al limitare della zona retrocessione, e appena quattro lunghezze su Ostia Mare e Grosseto che a quota 37 al momento rappresentano la 13esima posizione, la soglia della zona playout.