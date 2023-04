Qual è la mascotte del Milan? I bambini tifosi rossoneri la adorano

Negli ultimi anni è diventata storica la mascotte Dudy per il mondo rossonero ed è amata dai tifosi piccoli e grandi del Milan.

Ogni squadra ha un simbolo e quello del Milan è il Diavolo, dunque non c’è da sorprendersi se anche la sua mascotte ha queste sembianze. Fino a qualche anno fa era un’abitudine solamente statunitense quella di utilizzare una mascotte per sostenere la squadra, ma da tempo anche i rossoneri ne hanno una.

Si chiama “Milanello” ed è stata realizzata nel 2006 dalla Warner Bros e dal 16 febbraio di quell’anno è stata sempre presente a San Siro. Il nome è ovviamente una dedica al centro sportivo del Milan e tra le peculiarità del costume vi è un cornino sulla fronte molto simile a un ciuffo.

La Warner Bros ha voluto far indossare sempre la maglia ufficiale della squadra e questa è l’unica modifica che è avvenuta negli anni. Tra la rappresentazione stilizzata e il costume vero e proprio cambia il sorriso. Malandrino e “satanico” nel disegno, molto più felice e sorridente invece in campo.

Nel giorno dell’inaugurazione della nuova mascotte, Adriano Galliani spiegò che “Milanello” avrebbe dovuto essere un modo per potersi avvicinare al mondo statunitense e sudamericano, dato che era facile da pronunciare correttamente sia in inglese che in spagnolo.

Dudy, la mascotte del Milan per i bambini

Uno dei pupazzetti che portò maggiormente fortuna nella storia del Milan fu invece il piccolo Dudy. Si trattava di un peluche dalle dimensioni molto ridotte, veniva venduto dalla “Giochi Preziosi” e venne messo sul mercato nel 1998. Lo si può dedurre facilmente dalla maglia che indossa.

Dopo due stagioni davvero molto negative per il Diavolo, con i rossoneri che arrivarono a metà classifica sia nel 1997 che nel 1998, con l’avvento di Dudy la squadra cambiò marcia e con Alberto Zaccheroni vinse un inatteso 16esimo Scudetto.

Costume mascotte del Milan: il vestito

Ci sono stati diversi costumi da mascotte del Milan, tanto che per il Carnevale del 2016 la società decise di crearne uno che rappresentasse Kilpin, uno dei fondatori dei rossoneri. Purtroppo al Milan Store non si può acquistare il costume di “Milanello”, ma ci sono comunque dei siti e dei negozi che possono realizzare una copia.

Uno di questi può essere per esempio “pupazzia.it”, azienda specializzata nella produzione di vestiti per mascotte, ma già che ci siete fate andare la fantasia e create il vostro vestito per sostenere il Diavolo.