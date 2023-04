L’Uefa non perdona: esclusione automatica dalle Coppe

Le regole Uefa potrebbero cambiare la situazione in Europa del Tolosa: c’entra anche il Milan di Pioli

Una vittoria importante quella del Tolosa che ieri si è aggiudicata la Coppa di Francia battendo per 5-1 in finale il Nantes. Una vittoria che garantisce l’approdo alla fase a gironi di Europa League.

Ma cosa c’entra il Milan? Il fatto che la RedBird sia proprietaria anche dei rossoneri, rischia di compromettere la partecipazione dei francesi alla prossima Europa League, dato che il Milan è in corsa per qualificarsi alla Champions League per la prossima stagione. Il regolamento della Uefa infatti vieta a due club con lo stesso azionista di prendere parte alla stessa competizione o a due competizioni contigue.

Il Milan è concretamente in corsa per qualificarsi alla prossima edizione della Champions League e una eventuale “retrocessione” dei rossoneri in Europa League renderebbe impossibile ogni manovra. L’unica eccezione sarebbe la partecipazione a Champions League e Conference League, ipotesi non realizzabile.

Tolosa e Milan in Europa, cosa succede

La Uefa indica anche i criteri per determinare il club che deve rinunciare alle coppe europee nel caso in cui uno dei due dovesse andare incontro a questo scenario. E quasi tutti i criteri sembrano sorridere al Milan, dato che si tiene conto di di ranking europeo, classifica nel rispettivo campionato e Ranking Uefa.

Difficilmente RedBird potrà evitare questa situazione come fatto, invece, dalla Red Bull nel 2017. In ottica futura, non si può escludere che le regole UEFA sulla multiproprietà possano cambiare.