Lazio KO, Sarri trova il ‘colpevole‘: “Arrendevoli”

Inter-Lazio, le parole di Maurizio Sarri ai microfoni di Sky nel post partita della sfida tra i nerazzurri e i biancocelesti

Occasione sprecata per la Lazio, che contro l’Inter rimedia una sconfitta piuttosto pesante. Dopo il vantaggio iniziale di Felipe Anderson, infatti, la reazione dei nerazzurri è stata fulminea e ha portato alle reti di Lautaro Martinez (doppietta) e Gosens. Ai microfoni di Sky Maurizio Sarri ha commentato la gara appena conclusasi. Ecco le parole del tecnico biancoceleste:

GARA – “Nel momento clou della partita siamo diventati arrendevoli, abbiamo preso gol in maniera morbida perdendo un pallone che probabilmente non si poteva perdere. Non mi è piaciuto quella fase nella quale l’Inter ci ha urlato addosso e siamo diventati arrendevoli. Fino al 65′ abbiamo concesso qualche tiro da fuori ma non granché, abbiamo avuto anche la palla del 0-2 mentre poi la sensazione è che poi eravamo calati. Non parlo sotto l’aspetto fisico, ma proprio di arrendevolezza

DEVE FARE LO PSICOLOGO? “Ho avuto la sensazione che l’Inter avesse un’altra cilindrata rispetto a noi, c’è un percorso ancora lungo da fare per raggiungere questi livelli. L’Inter ha fatto un brutto percorso ad un certo punto della stagione ed è dietro in classifica ma la sensazione è che quando si arriva al riscontro, la strada da fare sia ancora lunga. Questo perché l’Inter ha numero più importante di cambi a disposizione? Sto parlando di cilindrata, di cilindrata mentale e fisica. Siamo lo squadra che corre di più in tutta la Serie A ma poi abbiamo a che fare con calciatori che vanno a 35 km/h e i nostri picchi di velocità sono 29.8 orari: devo fare il meccanico semmai.”

MANCANZA DI REAZIONE NELL’ULTIMA PARTE DI GARA – “Per un tratto lungo del match eravamo dentro la partita:abbiamo avuto la palla del 0-2 sul finire del primo tempo abbiamo sbagliato 3-4 contropiede in parità numerica nei primi 15 minuti del secondo tempo. Non ho visto una squadra in disfatta ma una squadra che nel momento decisivo della sfida,si è arresa. Questo non mi piace. Bisogna però rimanere lucidi. Se qualcuno ci avesse detto ad inizio anno che saremmo arrivati a questo punto, saremmo stati contenti. Occorre ripartire da questo e cercare di fare un buon finale di stagione.”

ERRORI IN OCCASIONE DEL GOL DI GOSENS? “La linea in quella fase della partita è stata sottoposta a troppe letture, inevitabile che qualcuno la potesse sbagliare. Anche la fase di discesa sul cross è stata fatta in ritardo.

IMMOBILE SOSTITUITO – “Chiaro che non sia al massimo della condizione, sta crescendo, si sta allenando. Ha fatto uno spezzone lungo, la squadra era in sofferenza e pensavo che con un calciatore con più palleggio si potesse allentare la pressione avversaria.