La Juve molla Conte e Zidane: l’erede di Allegri è già in Italia

Prosegue il toto allenatore in casa Juventus, al netto della possibile permanenza di Massimiliano Allegri in panchina

La Juventus ragiona sul futuro: in ballo valutazioni tecniche e non solo sul destino di Massimiliano Allegri che punta alla vittoria dell’Europa League per salvare la stagione dei bianconeri.

È ancora in bilico il futuro di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus. I risultati deludenti sono sotto gli occhi di tutti, ma il tecnico godrebbe ancora della fiducia della società. Inoltre, c’è da considerare il peso del contratto di Allegri, la cui scadenza è fissata nel 2025, con un ingaggio particolarmente pesante.

Non sarebbe idilliaco, invece, il rapporto con la squadra, me le valutazioni tecniche del caso verranno fatte comunque a fine stagione. Magari una vittoria in Europa League o un finale di stagione importante in campionato salverebbero la stagione.

Juventus, i nomi per il post Allegri

Sarebbero solo due i tecnici sondati dalla Juventus per il post Allegri come spiegato da Enganche su Twitter.

I nomi finora sondati, infatti, sarebbero quelli di Raffaele Palladino – ora al Monza – e Igor Tudor del Marsiglia. Rispettivamente ex attaccante e difensore, in carriera hanno vestito la maglia della Juventus e questo elemento potrebbe pesare nella scelta.