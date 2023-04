Inter, Gosens segna ed esce per infortunio: i tempi di recupero

Il terzino segna il gol del momentaneo 2-1 dell’Inter ma rimedia un infortunio alla spalla ed è costretto a lasciare il campo per Stefan De Vrij

L’eroe della domenica per l’Inter porta il nome di Robin Gosens. Entrato al 70′ per Bastoni, il tedesco va a posizionarsi sulla fascia sinistra, con Dimarco scalato in difesa.

I nerazzurri a San Siro contro la Lazio fanno una buona partita, contro la squadra di Maurizio Sarri che di fatto tira poche volte in porta. L’Inter paga caro però una distrazione che porta in vantaggio i biancocelesti con Felipe Anderson nel primo tempo. La reazione della squadra di Simone Inzaghi arriva al 77′ con Lautaro Martinez che segna il gol del pareggio.

Neanche 4 minuti dopo arriva il raddoppio, firmato Gosens, che si avventa su un cross di Romelu Lukaku e mette il pallone in porta. Il terzino, però, nel segnare al volo, cade male e si infortuna. Tutta la squadra a esultare intorno al giocatore prima di rendersi conto che il tedesco ha bisogno di soccorsi da parte dello staff medico. L’infortunio è più grave del previsto, lussazione alla spalla destra per Gosens e Inzaghi deve fare un cambio non programmato. L’ex Atalanta lascia il campo insieme ai medici e al suo posto entra Stefan De Vrij.

La Curva Nord lo acclama, Gosens ancora una volta ha risposto presente chiamato a dare un contributo alla squadra. Un contributo importantissimo, perché l’Inter in casa non vinceva da tre gare consecutive di campionato. Il match a San Siro termina 3-1, con Lautaro Martinez che con la sua doppietta di fatto chiude la partita al 90′.

I tempi di recupero di Gosens

“Robin Gosens è stato sostituto a causa di una lussazione alla spabreakilla destra procuratasi nella caduta dopo il suo gol contro la Lazio. La lussazione è stata ridotta nello spogliatoio dallo staff medico nerazzurro.”

Questo il bollettino pubblicato dall’Inter appena dopo la fine della partita. Non sono ancora chiari i tempi di recupero.