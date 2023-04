Inter-Lazio, voti e tabellino (primo tempo): Felipe chirurgico, Acerbi si addormenta

Voti e tabellino del primo tempo Inter-Lazio, match di San Siro valido per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A. All’intervallo decide la zampata di Felipe Anderson

Felipe Anderson gela l’Inter (e il Napoli) dopo il primo tempo del lunch match del ‘Meazza’ tra i nerazzurri e la Lazio.

Il brasiliano – all’undicesimo centro stagionale – approfitta della dormita dell’ex Acerbi sfruttando al meglio il lavoro di Immobile e Luis Alberto. Qualche minuto prima annullata per fuorigioco la rete del momentaneo vantaggio interista con Mkhitaryan, il migliore dei suoi. Male Lukaku che non riesce mai a trovare lo spunto per far male a Provedel.

INTER

Onana 6,5

D’Ambrosio 6

Acerbi 4,5

Bastoni 5,5

Darmian 6

Barella 6,5

Brozovic 6

Mkhitaryan 6,5

Dimarco 6

Lukaku 5

Correa 5,5

All. Inzaghi 5,5

LAZIO

Provedel 6,5

Marusic 5,5

Casale 6,5

Romagnoli 6,5

Hysaj 6

Milinkovic-Savic 5,5

Cataldi 6

Luis Alberto 6,5

Felipe Anderson 7

Immobile 6,5

Zaccagni 6

All. Sarri 6,5

Arbitro: Guida 6

TABELLINO

INTER-LAZIO 0-1

29′ Felipe Anderson

Inter (3-5-2): Onana; D’Ambrosio, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Lautaro Martinez. A disposizione: Handanovic, Cordaz, de Vrij, Bellanova, Dumfries, Gosens, Gagliardini, Asllani, Calhanoglu, Dzeko, Correa. Allenatore: Inzaghi

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Maximiano, Adamonis, Gila, Patric, Lazzari, Pellegrini, Radu, Vecino, Basic, Bertini, Marcos Antonio, Cancellieri, Romero, Pedro. Allenatore: Sarri

Arbitro: Guida (sez. Torre Annunziata)

VAR: Chiffi

Ammoniti: Zaccagni (L), D’Ambrosio (I)

Espulsi:

Note: recupero