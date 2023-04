‘Furia’ Allegri contro Vlahovic: ecco cosa è successo

In crisi nera da mesi, il centravanti serbo è entrato negli ultimi minuti del match fra Bologna e Juventus terminato 1-1

Vlahovic si è giocato male i pochi minuti concessigli da Allegri stasera al ‘Dall’Ara’ contro il Bologna. Il serbo è entrato a meno di dieci dal termine, giusto il tempo di far arrabbiare il suo allenatore.

In crisi nera da mesi, il bomber serbo è stato richiamato a gran voce da Allegri perché – nella fase finale del match, con la Juve in avanti alla ricerca del gol vittoria – né si abbassava in fase di non possesso e né veniva incontro ai compagni in modo da essere un riferimento in fase di possesso. Al triplice fischio, Allegri ha lasciato il campo arrabbiatissimo poiché nessuno aveva creduto alla palla spizzata da Rabiot nell’ultimissima azione della partita. Dietro quella palla c’era proprio lui, Dusan Vlahovic…